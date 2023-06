Según los datos de Statista, la participación de las apuestas deportivas en el mercado de los juegos de azar fue del 40% en 2021. En realidad, esta cifra es bastante precisa, ya que a los jugadores les gusta tanto jugar a las máquinas tragamonedas como apostar en el deporte, no hay una verdad absoluta. Esto confirma que su popularidad no hará más que aumentar con el paso de los años, al contrario. Entonces, ¿qué se debe saber sobre las apuestas deportivas en Betwinner Argentina hoy en día para no quedarse rezagado?

Las apuestas deportivas: sus orígenes

Los jugadores no son algo nuevo. Apostaban en el deporte no solo hace unas décadas, sino también hace cientos de años. Es una forma antigua de entretenimiento, ya que los seres humanos han dedicado mucho tiempo a las competiciones deportivas desde tiempos inmemoriales.

Tomemos el ejemplo de la antigua Grecia, donde audaces individuos estaban dispuestos a apostar dinero en los Juegos Olímpicos. Y había muchos voluntarios. En la antigua Roma, el entusiasmo no disminuyó, ya que se organizaban de vez en cuando combates de gladiadores. Además de los combates de gladiadores, los jugadores apasionados también apostaban en las carreras de caballos, que eran igual de cautivadoras que los combates de gladiadores.

El resurgimiento completo de las apuestas deportivas no ocurrió de inmediato, sino hasta dos décadas más tarde. Las apuestas deportivas comenzaron a aparecer en Reino Unido. Aquellos que disfrutaban de las competiciones deportivas o aquellos que estudiaban el juego profesionalmente no necesariamente tenían que ser fanáticos.

¿Hay nombres de jugadores asociados con el resurgimiento de las apuestas de carreras de caballos? Sería bueno recordar a William Ogden, quien comenzó a apostar en carreras de caballos en 1790. La primera empresa de corredores de apuestas no apareció tan rápidamente como los apasionados jugadores hubieran deseado.

Davis y Swindell son los fundadores de la primera empresa de corredores de apuestas. Para llamar la atención sobre su negocio, no se limitaba a difundir la noticia del inicio de las apuestas deportivas a través de mensajeros, sino que también estaban dispuestos a hacer predicciones para animar a los jugadores a correr riesgos.

En lo que respecta a los juegos de azar, siempre se trata del riesgo de perder dinero y la posibilidad de ganar una suma considerable como ganancia.

Siguiendo a Reino Unido, los corredores de apuestas comenzaron a aparecer en todas partes. Ya sea en Estados Unidos, Francia o Alemania, estos corredores de apuestas eran principalmente oficinas físicas. Sin embargo, en aquel momento, las oficinas en línea eran superfluas. Los corredores de apuestas obtenían sus beneficios de las apuestas, lo que hacía que esta actividad fuera bastante popular, aunque no se discutía abiertamente en todas partes.

En efecto, no debemos olvidar que las apuestas deportivas estuvieron prohibidas debido a que los jugadores perdían fortunas, lo que tenía un impacto considerable en la sociedad en general. Era extremadamente difícil llegar a un acuerdo con las autoridades, a menos que los representantes del gobierno apostarán también en el deporte.

Los intentos de legalizar las apuestas deportivas surgieron recientemente, en 1961. ¿Qué sucedería si las apuestas deportivas se legalizaran? Aparecen cientos de nuevos corredores de apuestas en Reino Unido. Fue un paso importante por parte del gobierno, ya que buscaban proteger a los jugadores de la ley para que no quedaran solos en momentos de desesperación y desilusión.

No todos los jugadores estaban dispuestos a perder todos sus ahorros de la noche a la mañana, aunque deseaban apostar en el deporte. ¿Qué hizo el gobierno para proteger a la industria del juego? Se prohibió apostar propiedades inmobiliarias. Por supuesto, los jugadores no dejaron de perder dinero.

¿Cómo se desarrolló la industria del juego después? Las restricciones comenzaron a aplicarse a la edad de los jugadores. A los jugadores menores de 21 años no se les permitía apostar, lo cual era bastante razonable, convenzamos de ello. Estas restricciones de edad siguen vigentes hoy en día.

Sin embargo, las restricciones no se detienen ahí. Las apuestas deportivas no se limitaron solo a las carreras de caballos, sino también a otros deportes populares entre los jugadores. Esto incluye fútbol, tenis y baloncesto. En la década de 1990, las apuestas comenzaron a ser aceptadas en línea. A lo largo de las décadas, el fútbol virtual y los deportes electrónicos han surgido. Y esto continuará.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre las apuestas deportivas y el juego?

Las apuestas deportivas son una forma de juego. El juego incluye todos los juegos de azar en general, mientras que las apuestas deportivas se refieren únicamente a las apuestas en el deporte. Los casinos pueden ser tanto oficinas de corredores de apuestas que ofrecen a los usuarios máquinas tragamonedas, así como apuestas deportivas. Sin embargo, las apuestas deportivas no se limitan solo a los resultados de eventos deportivos, sino también a las fluctuaciones de las tasas de cambio, la victoria en Eurovisión, las condiciones meteorológicas durante un torneo, etc. Se puede apostar a cualquier cosa que atraiga la atención de millones de usuarios de casinos y corredores de apuestas en todo el mundo.

¿En qué países del mundo se han logrado legalizar las apuestas deportivas?

Es perfectamente legal apostar en el deporte con dinero real en las oficinas de corredores de apuestas británicos, españoles, portugueses y ucranianos. Sin embargo, puede haber ciertas restricciones a tener en cuenta.

¿Se pueden utilizar criptomonedas para las apuestas deportivas?

Es posible apostar en el deporte no solo con dinero real, sino también con criptomonedas. Bitcoin y Ethereum son las más comúnmente aceptadas, pero la lista puede ser más larga. Los corredores de apuestas intentan aceptar las criptomonedas disponibles en sus billeteras digitales, incluyendo Dash y Monero.