Lilly Téllez descalifica el proceso de selección que conducirá el Frente Amplio por México y decide no participar

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Por considerar que a dos meses de elegir a su candidato “no hay arbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados” en el proceso de selección del Frente Amplio Opositor, la senadora Lilly Téllez anunció que no participará en la contienda, publicó 24-horas.mx.

“Por congruencia y sentido ético, no me inscribiré en la contienda convocada (…) ya Dios decidirá qué camino debo seguir”, declaró a través de un video mensaje publicado en sus redes sociales.

He tomado la decisión. pic.twitter.com/Yk5FMIZGYZ — Lilly Téllez (@LillyTellez) June 28, 2023

Dijo que el método, “no otorga el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos, no genera certidumbre sobre el padrón interno y la forma de recibir y contar los votos, no existen reglas claras sobre el origen y destino de los dineros”, por lo que advirtió que no se pueden conocer qué intereses hay detrás de cada aspirante.

Destacó que la oposición no puede combatir la ilegalidad, violando la Ley, “no podemos oponernos al clientelismo gubernamental, echando mano del clientelismo partidista o corporativo”.

En este contexto, deseó suerte a quienes decidan participar en la contienda “bajo estas condiciones” e hizo votos para que mantengan su independencia frente a cualquier interés o presión. (Fuente: 24-horas.mx)