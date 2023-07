Respuesta ‘leguleya’ de la Corte sobre sueldo de ministros, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La explicación que ofrecieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la solicitud de la Secretaría de Gobernación para que dieran un informe sobre los motivos por los cuales violan el artículo 127 constitucional que prohíbe que un servidor público gane más que el Presidente, fue considerado como “leguleya” por el Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. “Es muy claro el artículo 127 y lo están violando”, publicó La Jornada.

Tras condenar una vez más que tengan percepciones superiores a 600 mil pesos, que los ubica como de los impartidores de justicia mejores pagados en el mundo, aseguró que “es un acto de corrupción, en sí mismo, es una inmoralidad. Más si se trata de un impartidor de justicia. No son siervos de la nación”.

Para López Obrador el sentido de la respuesta de la SCJN era de esperarse ese tipo de argumentos porque no hay justificación para violar la Constitución, “No queda más que enviar una iniciativa de reforma a la Constitución más precisa porque ellos dicen que no esta clara la Constitución, no está especificado bien. Hay que detallar todo. Voy a mandar esa iniciativa de ley, nada más que vamos a esperar a ver si se cuenta en la próxima legislatura con mayoría calificada, porque es una reforma a la Constitución”.

Subrayó que en la iniciativa hay que cerrar todas la posibles salidas o escapes, a pesar de que ya la Constitución está muy clara, porque el hecho de que establezca que nadie puede ganar más que el Presidente está muy claro “nada más que ellos le dieron otra interpretación”.

Sin embargo, utilizaron excusas leguleyas para poder seguir ganando 5 veces más que el presidente, porque ninguno de los ministros que está ahora, ya estaba en la SCJN cuando se aprobó el artículo que señala que las percepciones no se podrán reducir durante el desempeño del cargo.

“Vamos a elaborar una buena iniciativa, va a ir acompañada de la reforma constitucional para elegir a jueces, magistrados y ministros, que el pueblo los elija, como se elige a integrantes del congreso y titular del Poder Ejecutivo, como era antes, en un tiempo”, dijo

López Obrador mostró nuevamente los excesos cometidos en el Poder Judicial porque ganan como 5 o 6 veces más que el presidente, perciben 297 mil mensuales como salarios; aguinaldos exagerados de 586 mil pesos; primas vacacionales de 95 mil pesos; fondo para comer en restaurantes de lujo de 723 mil pesos; dos vehículos Suburban blindados con valor acumulado de 6 millones de pesos entre otras y cuando se retiran tienen pensión vitalicia.

Por ello, se requiere la reforma, porque en realidad el pueblo hasta ahora conoce que hay Poder Judicial, porque siempre ha sido un órgano para las élites, por eso deberán elegirse a los ministros, que deberán tener requisitos mínimos, de ser abogados, contar con maestrías o abogados.

“¿Que han hecho los del Poder judicial en beneficio del pueblo?, al contrario se han dedicado a defender a empresas nacionales y sobre todo extranjeras que afectan la economía popular”.

¿Hicieron algo cuando desaparecieron los jóvenes de Ayotzinapa? ¿Hicieron algo cuando el lamentable accidente de la guardería ABC? ¿Hicieron algo cuando imperaba el narco estado en la época de García Luna? Sí, si hicieron hace poco, liberar las cuentas de la esposa de García Luna.

—¿Que han hecho?

“Lo de Aguas Blancas, hicieron la investigación pero no hubo justicia. Es el único caso en que dos ministros asumieron su responsabilidad, presentaron un informe pero no se aplicó, al contrario metieron a la cárcel a los familiares de las víctimas de Aguas Blancas. Lo único que se hizo fue quitar a Rubén Figueroa y Rubén Aguilar Y eso no fue resultado de la investigación, eso lo decidieron en Gobernación, Gutiérrez Barrios. (Fuente: La Jornada)