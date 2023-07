Avanza en tiempo y forma renovación de la Avenida 115 de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- La repavimentación de la avenida 115 entre Paseo Central y Avenida Constituyentes continúa avanzando, por ello, este día para agilizar la circulación vial, el gobierno de Solidaridad que preside Lili Campos, abrió un carril de norte a sur sobre ese tramo.



Esta obra lleva, hasta el momento, un avance del 45% aproximadamente, de acuerdo con Fabián Herrera Quiam, subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas, quien manifestó que, para agilizar el tránsito vehicular en esta vialidad, ya se reabrió un carril de norte a sur.



“A la par seguimos trabajando el otro carril y estamos asfaltando la otra mitad de la avenida que nos falta y realizamos un trabajo simultáneo para agilizar el tráfico vehicular” explicó el funcionario.

Asimismo, destacó que se tiene previsto que esta avenida se encuentre al 100 % a finales del mes de septiembre. Sin embargo, detalló que para afinar detalles puede que la obra se lleve un poco más porque estarán trabajando banquetas, “pero lo importante es asfaltar la avenida para que pueda circular la ciudadanía y causar el menor caos vial”.

Herrera Quiam agregó que se está realizando la repavimentación de carpeta con concreto asfáltico de 7 cm de espesor desde cero, ya que no era viable bachearla. “Fue una petición desde el inicio de esta administración y hoy es una realidad, estamos demoliendo todo porque no nos íbamos a arriesgar a hacer una inversión importante para una obra que no pudiera durar”. (Fuente: Ayuntamiento de Solidaridad)