“NO HABÍA COMUNICACIÓN Y SE MALENTENDIÓ LA AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA”: Advierte Cristina Torres que depende de Raciel López tener buenos resultados en la dependencia y mantener la comunicación

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Al advertir que la autonomía de las instituciones ha sido mal entendida, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, aseguró que la designación de Raciel López Salazar como Fiscal General del Estado es un voto de confianza de los diputados y que no representa un simple trámite el procedimiento.

Hay la voluntad de avanzar en un área muy sensible y hay que dar resultados y mantener la comunicación y coordinación siempre.

La autonomía no significa que están separados de los poderes, hay que estar unidas todas las instituciones autónomas o no porque el gobierno no es distante de las necesidades ciudadanos y nos vamos complementando, explicó.

Torres Gómez insistió que se ha malentendido la autonomía de la Fiscalía General del Estado “porque autonomía no significa no hablarnos. Significa respetar mi esfera pero mantener la comunicación con los demás poderes”.

Cuestionada si ese fue el problema con el ex Fiscal, Oscar Montes, afirmó que estaban desgastadas las instituciones, “desgastada la manera de procurar la justicia y la manera en las cuales las instituciones se hablaban. Los modelos antiguos llegaron a su tope dieron los resultados que tenía que dar y si no replanteamiento la manera comunicarnos no tendrán los resultados”.

Insistió que la ratificación de López Salazar es un voto de confianza de los diputados “y entregar ese voto de confianza no significa haber cumplido un mero un trámite sino confiar en una persona que estaba en la terna para poder avanzar”

Torres Gómez dijo que López Salazar tiene un fuerte compromiso con la ciudadanía “y de el dependerá tener buenos resultados porque los actos de constricción lo debemos hacer cada uno de nosotros para dar resultados”. (Noticaribe)