No procede denuncia penal contra ‘Chepe’ Contreras por muerte de esposa, afirma Fiscal

CHETUMAL, MX.- El presidente municipal de Bacalar, José Alfredo “Chepe” Contreras Méndez, no será procesado penalmente por la muerte de su esposa, Rossina Castillo Rodríguez, ocurrida en un choque automovilístico en mayo de 2021, debido a que se trató de un accidente, aseguró hoy Raciel López Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado.

El fiscal respondió así, en rueda de prensa, a los cuestionamientos por la denuncia penal interpuesta en contra del edil, por familiares de la víctima, por el presunto delito de homicidio culposo y violencia familiar.

En ese sentido, el fiscal enfatizó que el alcalde transitaba en estado de sobriedad, al momento del accidente que le cobró la vida a su esposa, en el tramo Nohbec-Chacchoben.

“Es un accidente de tránsito, en virtud que el presidente municipal no venía en estado de sobriedad, y no venía bajo el influjo de una droga o alcohol. Es un delito que tiene una inclusión y no representa culpa para el presidente municipal’, aseveró.

Cabe mencionar que la denuncia mencionada fue presentada ante la Fiscalía General del Estado por Marco Antonio Castillo Tu, padre de Rossina Castillo Rodríguez.

En dicho documento, el denunciante acusa también a José “Chepe” Contreras de violencia en contra de su hija, además de propiciar el accidente en el que este alcalde salió también gravemente lesionado.

Ese choque ocurrió apenas una semana antes de las elecciones en las que Contreras Méndez resultara electo como presidente municipal de Bacalar. (Agencia SIM)