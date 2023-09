VIDA DE REYES: Privilegios del Poder Judicial incluyen torneos de boliche y futbol, talleres de yoga, baile y pintura… todo con cargo al erario

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que para 2024 recibirá un incremento en su presupuesto si el Congreso lo aprueba, ha gastado millones de pesos este año en contratos relacionados con torneos de boliche, futbol, talleres de yoga, baile, servicio de estacionamiento, distintivos en plata y arrendamiento de vehículos para su personal, de acuerdo con una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), publicó sinembargo.mx.

La información alojada en la PNT muestra que en este 2023, desde la SCJN se ejercieron 67 contratos por licitación o invitación a cuando menos tres personas y 248 vía adjudicación directa, es decir, sin un concurso de por medio. En esta clasificación se encuentran gastos que desde el Poder Ejecutivo y Legislativo han calificado de “superfluos” e incluso la bancada de Morena en San Lázaro estudia un recorte al presupuesto asignado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024.

“Nos llamó mucho la atención que para 11 ministros se solicite en el presupuesto de 2024 cerca de 6 mil millones de pesos, es decir, cada uno cuesta alrededor de 500 millones de pesos al año al pueblo e México”, dijo en entrevista vía zoom el Diputado Hamlet García Almaguer, integrante de la Comisión de Presupuesto.

Agregó que entre las partidas que está solicitando la Suprema Corte se encuentran recursos para actividades artísticas, deportivas y culturales, bonos, compensaciones extraordinarias, seguros de gastos médicos privados, gasolina, alimentación en el comedor y telefonía.

SinEmbargo contactó al Poder Judicial respecto a estos gastos de 2023 y sobre el presupuesto que pide para 2024 y respondió que “por el momento no hay una postura”.

De acuerdo con el Paquete Económico 2024, para el Poder Judicial de la Federación se contempla un presupuesto de 84 mil 792 millones de pesos, cantidad que había solicitado la Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y que es 4 por ciento mayor al asignado este 2023 (80 mil 646 millones, considerando la inflación).

“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra Norma Fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, dijo la Ministra Piña el pasado 28 de agosto al solicitar el aumento.

El presupuesto que pide el Poder Judicial para 2024, el cual tiene que ser aprobado por el Congreso a más tardar el 15 de noviembre, se desglosa de la siguiente forma:

Suprema Corte: 6 mil 109 millones de pesos, mientras que este 2023 fue de 5 mil 630 millones de pesos.

Consejo de la Judicatura Federal: 74 mil 793 millones de pesos, mayor a los 68 mil 933 millones de pesos recibidos este 2023.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 3 mil 890 millones de pesos, casi igual a lo que solicitó este año y que fue de 3 mil 117 millones de pesos.

No obstante, el coordinador de la fracción legislativa de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, declaró previamente que habían detectado “gastos innecesarios” dentro del Poder Judicial que iban de los 15 mil y 25 mil millones de pesos, por lo que estaban considerando un recorte al organismo.

Torneos de boliche, talleres de baile, yoga…

Entre los gastos que la SCJN ejerció este 2023 se encuentra un contrato, vía adjudicación directa, para un torneo de boliche por un monto de 87 mil 527 pesos pagados a la empresa Boliches Tlalpan.

De acuerdo con el contrato, cuyo número es 50230111, el plazo de prestación de los servicios fue del 30 de mayo al 4 de julio de 2023 en las instalaciones ubicadas en Calzada de Tlalpan 3,543, colonia Santa Úrsula, en la Alcaldía Coyoacán.

El contrato, que fue firmado el 10 de abril, especifica cómo sería el torneo y las reglas de los participantes (personal del Poder Judicial). Por ejemplo, refiere que se formarán tres equipos que competirán por un premio de 528 pesos cada uno lugar (primero, segundo y tercero), además de premiaciones individuales: 420 pesos cada lugar en la rama varonil y 305 pesos para las mujeres.

En otro contrato, clasificado en el rubro de “Actividades deportivas para el personal”, la SCJN pagó un monto de 182 mil 352 pesos al proveedor Mauricio Guadalupe Castro Picón para un torneo de futbol.

El contrato incluyó seis trofeos elaborados con lámina niquelada, sobre una base de madera, personalizado al frente con placa de acero inoxidable que indicara las posiciones. Además se prohíbe al prestador de servicio “hacer difusión del torneo en medios impresos o electrónicos, ni realizar inscripción de participantes externos, toda vez que es una actividad exclusiva para el personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

En el rubro de “Capacitación y servicios profesionales”, el Máximo Poder Judicial firmó un contrato (con número 50230048) por un monto de 35 mil 895.09 pesos para un taller de educación financiera impartido por el proveedor Karina Isabel Vargas Basauri, cuyo domicilio registrado se ubica en Oaxaca. La fecha del contrato es el 23 de febrero y el curso se impartió del 23 de febrero al 18 de mayo.

El objetivo del curso, según refiere el contrato, “es adquirir conocimientos fundamentales en el ámbito de la economía, la administración y las finanzas, brindando un conjunto de herramientas que permitan desenvolverse en el mundo actual”.

En ese mismo rubro, la SCJN firmó otro contrato (50230049) por un monto de 27 mil 986.16 pesos para un “Taller de salud integral” que pagó al proveedor Claudia Estrella Sánchez Gomiciaga, cuyo domicilio se ubica en la Alcaldía GAM de la Ciudad de México. La firma del documento se realizó el 24 de febrero y el curso abarca del 27 de febrero al 6 de noviembre de este año.

Otro de los talleres que pagó la SCJN fue para “Nutrición y Cocina”, el cual fue dirigido específicamente a beneficiarios del Plan Nacional de Atención y Servicio a Jubilados y Pensionados del Poder Judicial de la Federación, en modalidad en línea. El contrato, cuyo monto fue de 26 mil 160.91 pesos pagados al proveedor Adriana Pompa Pérez, se firmó el 24 de febrero y el periodo de los talleres es del 27 de febrero al 6 de noviembre de 2023.

La SCJN también pagó para un “Taller de Ritmos Latinos”, el cual tuvo un costo de 33 mil 23.68 pesos pagados al proveedor Gustavo Adolfo Camacho Facundo. La firma del contrato se realizó el 24 de febrero y el periodo de los talleres abarca del 28 de febrero al 6 de noviembre de 2023.

Otro taller que pagó la SCJN fue uno de pintura, el cual fue dirigido al personal activo del organismo y pensionados inscritos en el Plan Nacional de Atención y Servicio a Jubilados y Pensionados del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México.

El monto fue por 33 mil 023.68 pesos pagados al proveedor Jonathan Renato Dupotex Herrera. La firma del contrato fue el 27 de febrero y el periodo de impartición de los talleres fue del 28 de febrero al 16 de noviembre de 2023.

Otro de los talleres fue el de yoga, cuyo costo fue de 33 mil 408 pesos pagados al proveedor Marcela Mercado Sánchez. El contrato se firmó el 27 de febrero.

La SCJN también pagó por un taller de Tai-Chi para los pensionados del organismo. El contrato, que fue firmado el 17 de marzo, tuvo un costo de 29 mil 74.24 pesos. La fecha de inicio fue el 21 de marzo y el término es el 9 de noviembre. El proveedor fue Javier Villanueva Ramírez.

Otro de los gastos que la SCJN destina año con año en su presupuesto es el de servicios de estacionamiento para su personal, un gasto que ha sido criticado por legisladores, quienes argumentan que este servicio puede ser absorbido por los propios servidores de la Corte.

En un contrato otorgado vía adjudicación directa, el organismo pagó a la empresa COM Parking México un monto de 961 mil 116.84 pesos por un periodo de 11 meses por el servicio prestado en el estacionamiento ubicado en República de El Salvador 42, colonia Centro.

El organismo presidido por la Ministra Norma Piña también gastó en este 2023, 61 mil 651.68 pesos por 206 distintivos en plata 0.925 con chapa de oro de 24 quilates que fueron entregados a 39 magistrados, 33 magistradas, 61 jueces y 73 de juezas para las tomas de protesta.

El rubro de “Monitoreo de medios” es otro de los gastos que dependencias de gobierno realizan año con año y que, en el caso de la SCJN, lo hace vía adjudicación directa. Por ejemplo, este año pagó 154 mil 50 pesos a HR Ratings Media para un servicio de medición y estudio de audiencia de televisión de los programas producidos por la Dirección General de Justicia TV.

Otro contrato relacionado con este rubro fue adjudicado de manera directa a la empresa Lógica en Medios, ubicada en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. El contrato se firmó el 1 de marzo por un monto de 91 mil 83.20 pesos e incluye el monitoreo de los medios electrónicos de los meses de marzo y abril. La misma empresa fue contratada para los siguientes meses.

millones para la renta de autos

En los contratos vía licitación o invitación a cuando menos tres personas, es decir, los otorgados a empresas que concursaron para ganarlos, la SCJN también reportó gastos que fueron cuestionados.

En un contrato para la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos terrestres, el Poder Judicial, el cual incluye a la SCJN, pagó 95 millones 477 mil 386.72 pesos a la empresa Integra para un periodo de 47 meses.

Los vehículos arrendados fueron: sedán básico (28 unidades para la SCJN y 136 para el CJF); sedán mediano (58 para la SCJN y 85 para el CJF); camioneta Van de 15 pasajeros (37 para la SCJN y 34 para el CJF); camioneta Van de carga (8 para la SCJN y 8 para el CJF); camioneta mini van (12 para la SCJN y 9 para el CJF); camioneta de carga pick up cabina sencilla (6 para la SCJN y 130 para el CJF).

El periodo de servicio es del 7 de marzo de 2022 al 31 diciembre de 2025.

También se firmó otro contrato para el servicio de transporte para el personal de la SCJN con la empresa Turismo, Excursiones Populares y Eventos, S.A. de C.V. por un monto de un millón 131 mil 696 pesos.

El Diputado García Almaguer consideró que estos gastos reportados por la SCJN en 2023 y los recursos que están solicitando en 2024 para gastos similares pueden omitirse, por ello desde la bancada de Morena en San Lázaro están analizando un ajuste a su presupuesto.

“Hay varias partidas que reflejan los excesos en la Corte y consideramos que el ajuste podría ser de 2 mil millones de pesos que se recortarían de los 6 mil que están solicitando”, detalló. (Fuente: sinembargo.mx)