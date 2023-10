Expulsan a Librería Móvil del centro de Playa del Carmen

Playa del Carmen.- Por una aparente falta de coordinación entre autoridades, agentes de Tránsito le prohibieron la entrada a la Librería Móvil (“Librobús”) del Fondo de Cultura Económica al Parque Fundadores, donde se suponía tenía una aparición programada para difundir la lectura, la tarde de hoy miércoles.

El camión cargado de libros avanzaba por la avenida Juárez, rumbo al centro, cuando fue detenido por los agentes de Tránsito, quienes impidieron que continuara su camino, al no permitir vehículos de carga en ese horario por la avenida.

Lo anterior, pese a que esta Librería Móvil, surtida con más de 10 mil libros, era esperada en el Parque Fundadores, para un evento ya programado y difundido previamente por redes sociales.

Justo en ese momento, el enlace del Ayuntamiento no estaba presente, por lo que no hubo con quien mediar. Ante esta situación, y al ver que en el parque no había ningún área preparada, los choferes optaron por retirarse.

Esta era la primera vez que llegaba este autobús desde 2019, toda vez que viaja por todo el país. Se espera que mañana la Librería Móvil esté en Puerto Aventuras; en tanto que este viernes, acudirá a Cristo Rey y Noc Be. (AGENCIA SIM)