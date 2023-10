Margarita Zavala se apunta por la CDMX; asegura que no hay tiempo para la participación ciudadana

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La esposa del expresidente Felipe Calderón y actual diputada federal del PAN, Margarita Zavala, levantó la mano para ser considerada por el Frente Amplío por México como posible candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones del 2024, publicó Proceso.

“Es la ciudad en la que vivo, nací y formé mi familia. Yo pedí que nos midamos bien, no hay que descartarnos. El Frente debe tener una visión estratégica. Pedí que no me descarten, mírenme junto con las otras posibilidades”, dijo en entrevista con la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula.

La también exaspirante presidencial dijo que participaría en el proceso “mientras nos reunamos y empecemos a ver los procesos, ya no vivimos en condiciones democráticas. Es una gran ciudad que podemos sacar adelante y que requiere un cambio”.

De acuerdo con la panista, el método para definir al candidato de la oposición a la Jefatura de Gobierno debe ser diferente al usado para nombrar a la virtual candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

“Sé que están platicando los partidos políticos. Yo creo que el método debe ser distinto, ojalá que tenga apertura ciudadana, pero no tenemos tiempo para eso. Ojalá hubiera mayor institucionalidad… Puede ser con algunos foros, pero creo que ya tenemos el tiempo encima con las precampañas enfrente”, consideró.

Y agregó: “Si vamos todos juntos, podemos darle batalla a (Omar García) Harfuch”.

El autodestape de Margarita Zavala se da dos días después de que se filtró en redes sociales una supuesta lista de seis aspirantes, dos por el PAN, dos por el PRI y dos por el PRD, presuntamente aprobados por el Frente para competir por la candidatura a la Jefatura de Gobierno capitalina. (Fuente: Proceso)