Inminente paro en el Poder Judicial será ‘benéfico’ para el país, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Al iniciar el paro de labores en el Poder Judicial en protesta contra la extinción de 13 fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en que esto será benéfico para la población. Así como que la eliminación de estos instrumentos no afectan a los trabajadores o, incluso, al presupuesto general de este poder, publicó reporteindigo.com.

“No pasa nada. La verdad, no exagero, hasta salimos ganando porque solo están ahí para liberar a delincuentes del crimen y delincuentes de cuello blanco. Es que no imparten justicia, son empleados de las minorías. Parece extremo lo que estoy planteando, pero no. Ellos solo imparten justicia a los poderosos”, dijo en su conferencia mañanera de este jueves.

Esto al contrastar el reciente desempeño del ministro Luis María Aguilar, quien en cuestión de días otorgó la suspensión contra la distribución de los libros de texto en Chihuahua y Coahuila. Al mismo tiempo que ha guardado desde diciembre el caso de una empresa que adeuda más de 25 mil millones por impago de impuestos desde hace años.

AMLO reta a ministros de la SCJN a marchar por sus privilegios

Dado que la protesta de los trabajadores del Poder Judicial se prolongará hasta el martes, cuando el Senado de la República discuta la extinción de fideicomisos aprobada en la Cámara de Diputados, el primer mandatario retó a “que marchen ellos, los ministros. Que defiendan sus privilegios, fuera máscaras”.

Esto siendo que el ministro en retiro José Ramón Cossío anunció que también interpondrá un amparo para evitar la entrada en vigor de esta eliminación. Por lo cual López Obrador lo acusó de ser “un protector de corruptos, es del grupo de Claudio X. González“. Actual promotor del opositor Frente Amplio por México.

López Obrador agregó que los trabajadores del Poder Judicial están en su derecho al manifestarse y por tal su Gobierno no incurrirá en actos de represión contra sus protestas. Sin embargo, también reiteró que están siendo manipulados por los ministros y otros altos funcionarios, así como catalogó como un “pecado social” la defensa de privilegios. (Fuente: reporteindigo.com)