LE DAN UN ‘CLARO’ REVÉS A CLAUDIA SHEINBAUM: Omar García Harfuch gana la encuesta para avanzar en la candidatura de Morena en CDMX, pero será Clara Brugada la elegida por cuestiones de género; lista de las designaciones en otros estados

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque Omar García Harfuch lideró la encuesta de Morena para la Ciudad de México, no será el candidato. La designación recayó en Clara Brugada, ex alcaldesa de Iztapalapa, quien, a pesar de no figurar como la preferida en los sondeos, se posicionó como la mujer mejor ubicada para las elecciones de 2024.

La decisión de nominar a Brugada, que representa un revés político para la candidasta presidencial Claudia Sheinbaum que le dio todo su apoyo a Omar García Harfuch, se tomó en las primeras horas del sábado 11 de noviembre, después de una prolongada deliberación de más de 16 horas por parte de Morena para definir a sus precandidatos en las nueve entidades con elecciones programadas para 2024.

Horas antes de esta elección, Mario Delgado presentó los resultados de la encuesta de Morena para la Ciudad de México, destacando la contundente victoria de Omar García Harfuch, tanto en la evaluación interna del partido como en encuestas externas.

Entonces, ¿por qué García Harfuch no será el candidato a pesar de su triunfo en la encuesta? La razón principal se encuentra en las reglas de paridad de género establecidas para las elecciones de 2024, que exigen que cada partido o coalición presente a cinco mujeres y cuatro hombres como candidatos en las nueve entidades con comicios.

Esto implica que, aunque García Harfuch fue el ganador en la encuesta, la candidatura debía cumplir con la cuota de género. Solo dos mujeres, Rocío Nahle y Margarita González Sarabia, habían asegurado previamente sus candidaturas, por lo que Morena debía seleccionar a tres mujeres más para cumplir con la normativa del Instituto Nacional Electoral (INE).

A pesar de los resultados favorables para García Harfuch en la encuesta de Morena, la paridad de género llevó a la elección de Clara Brugada como candidata de la Cuarta Transformación para la Ciudad de México. Ante esta situación, García Harfuch expresó su compromiso de respaldar al candidato ganador y fortalecer la unidad dentro del partido.

Previamente, Morena dio a conocer a los ganadores de las encuestas en otros estados:

– Chiapas: Eduardo Ramírez

– Guanajuato: Alma Alcaraz

– Jalisco Claudia Delgadillo

– Morelos: Margarita González Saravia

– Puebla: Alejandro Armenta

– Tabasco: Javier May

-Veracruz: Rocío Nahle

– Yucatán: Huacho Díaz Mena

