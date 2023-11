“SIEMPRE HABRÁ INCONFORMES POR RESULTADOS DE ENCUESTAS”: Dice el presidente del consejo político de Morena, Jorge Sanen, que los ciudadanos definirán quienes serán sus candidatos y candidatas para la elección del 2024

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras considerar que hay adelantados en busca de la nominación a una candidatura para las elecciones del 2024, el presidente del consejo político de Morena, Jorge Sanen, afirmó que será el pueblo quien decida a través de las encuestas.

Aclaró que las aspiraciones de todos los militantes son legítima pero deberán someterse a las consultas para determinar quienes serán los candidatos a diputados locales y presidentes municipales.

Hay gente que no sabe perder y si no ganan siempre habrá inconformes. No somos monedita de oro y no a todos les gusta el método de encuestas pero es normal que la gente que no resulte favorecida con el voto del pueblo se enoje, manifestó.

Ante la manifestación de la senadora Marybel Villegas de ser candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez, el presidente del consejo político de Morena dijo que hay que esperar su reacción tras los resultados de las encuestas, “pero solo uno o una resultará elegido por el pueblo y quien no quede tiene las formas para inconformarse”.

Señaló que a pesar que no son los tiempos hay personas adelantadas.

En su calidad de presidente del consejo político dijo que Morena esta trabajando para mantener el triunfo en la elección del 2024.

Consideró que en la zona sur la gente sale a votar por lo que no hay preocupación por una baja afluencia el día de la elección.

Jorge Sanen aseguró que la dirigencia estatal se encuentra trabajando y dijo no haber escuchado ninguna inconformidad de militantes fundadores de Morena.