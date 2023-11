Integrará Sheinbaum al desplazado Omar García Harfuch a su equipo de campaña

CIUDAD DE MÉXICO.- Omar García Harfuch se unirá al “grupo para fortalecer el proyecto de nación” de Claudia Sheinbaum después de ser desplazado por Clara Brugada debido a la regla de género en la búsqueda de la candidatura de Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

A pesar de que García Harfuch tenía una ventaja significativa en las encuestas sobre la ex alcaldesa de Iztapalapa, Sheinbaum dijo en una entrevista con el diario Reforma que él no era su candidato en el proceso interno. La alcaldesa detalló que tiene dos grupos de trabajo, uno para la campaña y otro para la conformación de su gabinete, en el cual se integrará García Harfuch. En este contexto, mencionó la presencia del ex ministro Arturo Zaldívar en su equipo.

Sheinbaum buscó subrayar su neutralidad en relación con los candidatos y afirmó que no tenía preferencias, ya que ser parcial sería perjudicial frente a los resultados de las encuestas. Respecto a Clara Brugada, la describió como una compañera de muchos años a quien conoce bien y confía en que desempeñará un papel excelente. (Agencias)