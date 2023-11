“NO SE TRATA DE POLITIZAR”, PERO…: Analiza Lili Campos interponer controversia contra la reforma que quita atribuciones a municipios sobre expedición de licencias de conducir

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Lili Campos Miranda, presidenta municipal de Solidaridad, afirmó esta tarde que analizará si el Ayuntamiento debe promover una controversia constitucional contra la reforma que otorga al Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) la administración de la expedición de licencias de conducir.

En su Informe Semanal realizado hoy desde el Palacio Municipal de Solidaridad, la alcaldesa comentó que vecinos de diversas colonias se han acercado a ella, para que interceda y frene este reforma, que reduce el rol del municipio a hacerse cargo de la “mano de obra” y la gestión de este trámite.

La edil enfatizó que lo anterior se lo está exigiendo la ciudadanía, no porque esta reforma legal atente contra la autonomía del municipio porque muchas personas ven que este ajuste administrativo representará un golpe a sus recursos. Esto, debido a que ya no podrán brindar descuentos, como hacen actualmente en ciertas temporadas.

“Las peticiones nos las plantea la misma ciudadana. La respuesta más fácil sería decirles que yo no les puedo dar los descuentos, pero no. Creo que aquí se está atentando contra la ciudadanía. Hemos escuchado ciertas voces y la propia ciudadanía me está diciendo ‘Lili, esto nos va a limitar y nos va a afectar’. Y pues definitivamente están las instancias legales, que es la controversia constitucional. Entonces, de ser así, que la propia ciudadanía nos lo solicite, como lo ha venido haciendo, se estará analizando la controversia”, resaltó.

“Entonces, si hay que hacer o promover o alguna controversia se tendría que hacer, porque debo defender la soberanía municipal. Estoy aquí para defender a mi pueblo, defender los intereses de la ciudadanía. Creo importante que, si la ciudadanía me lo pide, pues yo voy a mantenerme firme”, añadió.

Asimismo, la alcaldesa dijo que lamentaría que esta controversia se vaya a politizar, en caso de promoverla.

Además, recalcó que es muy respetuosa de las reformas que apruebe el Congreso local, aunque resaltó que los diputados que aprobaron esta iniciativa deberán hacerse cargo de sus decisiones

“Que no se politice, que no se quiera ver que estamos en contra de alguien. Estamos trabajando por la gente y estamos trabajando con los tres niveles de gobierno y obviamente respetamos las decisiones o aprobación que realice el Congreso, pero creo que hay dar la cara, no solo decir que está mal hecho esto y sin sustento. No se trata de politizar”, concluyó. (Agencia SIM)