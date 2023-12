Deben darse a conocer todos los contratos otorgados a la empresa Romedic encargada de surtir medicamentos al sector salud estatal, advierte la diputada Cinthia Millán

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras darse a conocer que la empresa de reciente creación, Romedic, propiedad de Amilcar Olán, fue beneficiada con contratos para surtir medicamentos al sector salud de Quintana Roo, la diputada Cinthya Millán Estrella señaló que se deben hacer públicos todos los contratos entregados por el Gobierno del Estado a dicho proveedor.

Aunque la Secretaría de Salud afirmó que la empresa cumplió con todos los requisitos establecidos en la convocatoria, dejó sentado la existencia de irregularidades, ya que el proceso sólo duró unas horas y se eligió a una empresa que aparece en la lista de distribuidores irregulares de medicamentos elaborada por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Dijo que hará una solicitud de información para conocer la justificación del gobierno del Estado del pago por 304 millones de pesos a un proveedor que no cumple con la normatividad en materia de salubridad que establece la Cofepris y el riesgo para la salud de los quintanarroenses ante medicamentos caducos o materiales de curación contaminados.

Consideró necesario que las autoridades informen si hubo una licitación que permitiera la participación de otras empresas que no hayan sido señaladas como un peligro por la Cofepris y que además ofrecieran un mejor precio.

Toda esta información la vamos a solicitar de manera formal porque este caso no debe quedar impune si se demuestra que existió corrupción para el pago de favores entre quienes prometieron no robar, no mentir y no engañar”, de manera independiente a si Amilcar Olán es amigo íntimo de un hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador. (Noticaribe)