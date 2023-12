Tras matanza en Texcaltitlán, AMLO pide combatir el narco… pero entre todos

GUERRERO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a enfrentar entre todos el tráfico de drogas y sus consecuencias. Desde esta región guerrerense, caracterizada por la violencia, hizo una breve alusión al enfrentamiento ocurrido la víspera en Texcaltitlán: “Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga, porque tenemos que combatir el narcotráfico y esto que está pasando ayer en el estado de México, el llamado cobro de piso. Todo eso lo tenemos que combatir, pero entre todos”, publicó La Jornada.

De gira por Tierra Caliente, más tarde encabezó una nueva concentración en Tejupilco (en medio de un inusual despliegue del Ejército para proporcionar seguridad), un poblado ubicado a poco más de 40 kilómetros de Texcaltitlán, donde fallecieron 14 personas. Al término del encuentro, a bordo de su camioneta y entre la gente que se arremolinaba en torno a él, dijo que ya está allá la Guardia Nacional.

Acompañado por la gobernadora del estado, Delfina Gómez, como lo hizo en Ciudad Altamirano, el mandatario reiteró en Tejupilco la imperiosa necesidad de evitar el crecimiento del consumo de drogas en México, que está aún lejos de la crisis de adicciones que hay en Estados Unidos, donde mueren 100 mil jóvenes anualmente por sobredosis. En nuestro país son muy pocos los fallecimientos por exceso en las drogas, indicó el mandatario.

López Obrador señaló que en México sólo se ha detectado un caso donde el incremento en el consumo de estupefacientes se asocia a una mayor violencia: Guanajuato. Sin embargo, matizó que esto no ocurre en la totalidad del estado, sino únicamente en el corredor industrial, donde las bandas del narcotráfico se disputan el mercado de quienes buscan adquirir drogas.

Mencionó las acciones que ha emprendido su gobierno para evitarlo atendiendo las causas y destacó que en cinco años son 110 mil millones de pesos (destinados) sólo para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. No hay que dejar a los jóvenes, nada de darles la espalda. Los gobiernos anteriores nunca atendieron a los jóvenes. Por eso los enganchaban y se los llevaban a las filas de la delincuencia. Nosotros tenemos que mejorar las condiciones de vida, ofrecer a los jóvenes oportunidades, que no se sientan solos, que no haya vacío.

En su intervención, Gómez agradeció la cooperación del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal para reforzar la vigilancia en Texcaltitlán. Estén seguros de que unidos fortaleceremos nuestra seguridad y la paz que tanto anhelamos los mexiquenses, advirtió. (Fuente: La Jornada)