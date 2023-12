ARRANCA EL TREN MAYA: Da AMLO banderazo al primer recorrido de Campeche a Cancún

CAMPECHE, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró el inicio de operaciones del Tren Maya haciendo un recuento tanto de los esfuerzos que significó la construcción de esta obra como las oposiciones que buscaron frenar su avance. Si bien recalcó que este es apenas el primer tramo de tres que serán inaugurados, publicó reporteindigo.com.

“Es una obra magna. No exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad en el mundo y se logró también en tiempo récord. Estas obras, por lo general, trascienden gobiernos, son de más de una década”, dijo en su conferencia mañanera desde la estación de San Francisco de Campeche.

Previo a realizar el primer recorrido hasta Cancún, adelantó que “vamos a informar en su momento sobre la inversión, que no gasto, porque también no hay una obra así con estos costos en el mundo. También decir que no fue crédito, fue inversión pública. No se debe nada del Tren Maya, esta es una obra del pueblo de México“.

López Obrador también celebró que la construcción del Tren Maya se realizó con “problemas menores” que tildó de politiquería. “Los defensores del medio ambiente querían pararnos, que no se hiciera la obra. Pero gracias a que se cuenta con el apoyo, el respaldo del pueblo, se pudo continuar”, mencionó.

Tren Maya “ya cumplió su propósito”

El primer mandatario también aseguró que “en una primera etapa ya cumplió su propósito de que en el sureste se generaran muchísimos empleos”. Esto bajo el argumento de que, para “esta obra llegaron a contratarse cerca de 100 mil trabajadores de la construcción de todo el país“.

Ponderando esta generación de empleos, López Obrador atribuyó al Tren Maya que por primera vez en décadas la región sureste de la República haya registrado un mayor crecimiento económico que el norte. Además de que encabezó la reducción de la pobreza a nivel nacional. Por lo que dijo sentirse orgullosos y contento.

Agradeciendo a los grupos Carso, Mota-Engil, ICA, INDI y Alstom, señaló que “todas las empresas cumplieron. Hicieron buen trabajo en tiempo, acorde con la calidad que requiere esta obra y en el marco del presupuesto estimada. También es muy importante el que los trenes se estén fabricando en México”.

Además del apoyo de autoridades estatales, locales y comunitarias, López Obrador agregó que “no hubiésemos podido concluir esta obra sin el apoyo de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa. Ellos han sido fundamentales”. Siendo que el Tren Maya es propiedad de la Sedena. (Fuente: reporteindigo.com)