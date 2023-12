Hermana y sobrino de Genaro García Luna son aprehendidos por presuntos delitos del fuero federal

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Gloria García Luna, hermana de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), fue detenida y puesta a disposición de jueces federales para que enfrente acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, publicó La Jornada.

La mujer fue detenida en un domicilio de la colonia Lomas de la Selva, en Cuernavaca, Morelos, junto con Édgar Anuar Rodríguez García, sobrino del ex secretario García Luna. Las órdenes de aprehensión fueron giradas por jueces federales con sede en Almoloya de Juárez, estado de México.

Ambos detenidos son señalados de formar parte de la red de corrupción que realizó desvíos millonarios de recursos públicos que estaban destinados al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que se encarga de la operación y manejo de las prisiones federales.

De acuerdo con las investigaciones, la red de corrupción involucra a más de 60 personas, entre ellas a la esposa de Genaro García Luna, quien se encuentra sujeto a proceso penal por narcotráfico en Nueva York.

El caso está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Las acusaciones indican que integrantes de la familia de García Luna y ex funcionarios de la extinta SSP realizaron triangulaciones financieras con los empresarios estadunidenses Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, a quienes se les adjudicaron obras y servicios que no se cumplieron o no se entregaron. (Fuente: La Jornada)