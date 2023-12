En su primer informe al frente de la SCJN, la ministra Norma Piña advierte de las amenazas a los equilibrios democráticos en México

En su primer informe como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña remarcó la importancia de seguir defendiendo la independencia judicial, al resaltar que ésta es fundamental para los mexicanos.

Durante la presentación de su informe, la juzgadora sostuvo que esta autonomía es básica para las libertades que gozamos actualmente.

“La independencia judicial no sólo es una aspiración, es un pilar esencial de la democracia y la protección de los derechos”, subrayó.

En medio de constantes ataques contra la judicatura por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, la ministra remarcó la complicada situación por la que pasa el Poder Judicial, y alertó por sus consecuencias.

“Hoy, la situación que se nos presenta en el futuro inmediato no sólo pone a prueba al Poder Judicial, sino a los propios cimientos de una sociedad basada en los equilibrios democráticos y en el respeto por la ley”, sentenció.

A unos pasos de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien acudió en nombre de López Obrador, así como de la presidenta del Congreso, la diputada Marcela Guerra, la ministra hizo un llamado a colaborar.

Para esto, resaltó que, en estos momentos de cambios en la judicatura, es necesario que todos aporten, ya que tener Estado de derecho es responsabilidad de las autoridades.

“No podemos olvidar que la justicia no es un monopolio del Poder Judicial federal, es una responsabilidad de Estado que incluye la seguridad, la procuración de justicia, el desarrollo social y el combate a la desigualdad”, resaltó.

“Estos momentos de cambio exigen que saquemos lo mejor de nosotros mismos. No por medio de la obstinación, sino del diálogo. No por medio del sectarismo, sino de la inclusión. No por medio de las palabras, sino de los hechos. No por medio del protagonismo, sino de una participación activa y, sobre todo, colaborativa”, apuntó.

Asimismo, agregó que no se dará ni un paso atrás en la protección de las garantías de la ciudadanía.

Por otro lado, le afirmó a los trabajadores de la judicatura que seguirá luchando por sus derechos.

Con las heridas de la desaparición de 13 fideicomisos todavía frescas, a pesar de las suspensiones que han frenado su extinción, Piña Hernández reconoció la labor indispensable que llevan a cabo: “Sin ustedes no podemos asegurarle a la sociedad el ejercicio de sus derechos”. (Fuente: El Financiero)