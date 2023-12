Gobierno reconoce registro de 110 mil 964 personas desaparecidas, de las cuales 16 mil 681 ya han sido localizadas

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Al implementar una nueva estrategia en la búsqueda de desaparecidos, el gobierno ha localizado a 16 mil 681 personas, pero aun así no serán borradas del registro nacional porque en la oposición son como “buitres”, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó El Financiero.

“Esto es para decir: no borramos a nadie, incluso los 16 mil identificados, no se van a borrar”, dijo al acusar que la oposición ha estado usando el tema para atacarlo.

Indicó que la labores de búsqueda siguen, y se está cuidando incluso presentar cifras por entidad.

“¿Y saben también que quisimos hacerlo ahora? Y lo cuidamos porque son como buitres, de veras, o sea, traen un enojo enfermizo”.

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, comentó que el registro que se tiene es de 110 mil 964 personas desaparecidas.

De esos, 16 mil 681 han sido localizados con una nueva estrategia que consiste en cruzar diversas bases de datos, así como con visitas casa por casa. “Los elementos del gobierno interactúan directamente con las personas reportadas como desaparecidas, se saca una fotografía con el periódico de ese día, se realiza un escrito autógrafo de la persona reportada como desaparecida, la firma y pone su huella digital, y hay un informe de la persona localizada por parte del servidor público que la ha encontrado”.

La secretaria también detalló que se tienen 17 mil 843 personas ubicadas; es decir, que se tiene algún indicio de prueba de vida pero aún no se realiza la localización. Resaltó que entre ambas categorías se ha ubicado a 31% del total de desaparecidos.

Al Presidente se le cuestionó por los cuerpos no identificados, pero dijo que “es otro proceso de búsqueda”.

Además, aprovechó para acusar al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProDH de jugar doble, pues por un lado abogaron por la causa de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y por otro lado favorecieron la liberación de las 60 personas detenidas, que acusaron tortura.

El mandatario comentó que toda la argumentación para dejarlos libres no fue hecha por abogados sino de defensores de derechos humanos por ese centro, y si bien el juez dio un plazo a la fiscalía de 10 días para presentar las pruebas, con base en el protocolo de Estambul, de que las personas no fueron torturadas, éstas no se presentaron y ni siquiera se aplicó dicho protocolo.

“Sí, por un lado defienden a las víctimas, pero por el otro lado participan para dar libertad a los que argumentan, con elementos o no, que fueron torturados, y eso llevan a que los dejen libres. Tengo las pruebas”. (Fuente: El Financiero)