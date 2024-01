Álvarez Maynez asegura que MC ‘dará la vuelta’ a contienda presidencial en los próximos tres meses

NUEVO LEÓN, MX. “En tres meses le vamos a dar la vuelta a la contienda presidencial”, aseguró Jorge Álvarez Máynez en su cierre de precampaña en Nuevo León, tras 8 días de su registro como precandidato único de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia, publicó 24-horas.mx.

“La vieja política pensó que nos había aniquilado de la contienda presidencial… pensó que sacando a Samuel García, Movimiento Ciudadano no iba a estar en la boleta presidencial, pero no nos conocen, no conocen a la generación que va a construir el México Nuevo”, mencionó Máynez ante militantes y simpatizantes en la Explanada Cultural de Monterrey.

En su discurso de cierre de precampaña, el precandidato emecista se refirió a la inseguridad como uno de los temas prioritarios para resolver en el País.

“¿Si Nuevo León tiene una fuerza Civil digna, por qué México no la puede tener? México merece ser un País con justicia y vamos a enfrentar ese problema. Le vamos a quitar el País de las manos a los delincuentes… ¡Sí se puede!”, aseguró.

De manera adicional dedicó un mensaje a los dirigentes nacionales del PRI y PAN, Alejandro Moreno y Marko Cortés tras su “Son la vieja política porque para ellos ”el gobierno y el poder es repartirse el poder… querían repartirse Coahuila como si estuvieran robando un banco”, añadió en su discurso.

Vestido con playera naranja de su partido, Álvarez Máynez fue acompañado en su cierre de precampaña por el coordinador nacional de MC, Dante Delgado; el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio y la precandidata emecista a la alcaldía, Mariana Rodríguez.

“Si todos estamos así de unidos de aquí al día importante, vamos a poder sacar a la vieja política de nuestro Estado de una vez por todas, para que ya no vuelvan. Ellos ya tuvieron la oportunidad, tuvieron los puestos que les permitían cambiar la vida a muchas personas, pero no lo hicieron. Lo único que demostraron es que vienen a servirse a ellos mismos y a los suyos”, mencionó la influencer. (Fuente: 24-horas.mx)