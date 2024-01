AMLO descalifica elogios del gobernador de SLP a Claudia Sheinbaum… durante acto oficial

QUERÉTARO, MX.- Andrés Manuel López Obrador descalificó al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por violar la ley al expresar su apoyo a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, en un acto oficial, publicó 24-horas.mx.

Este lunes, durante su Mañanera celebrada en Santiago de Querétaro, López Obrador dijo que no está de acuerdo con las expresiones emitidas por el mandatario potosino:

“Ayer, voy a adelantar, en un acto tuvimos en San Luis Potosí, el gobernador -Ricardo Gallardo- expresó ahí su preferencia, yo no pude ahí replicar, por razones obvias, se trata de una autoridad soberana, los gobernadores son los representantes de estados libres y soberanos y tenemos que respetarlos. Además, iba a ser escandaloso, no estoy de acuerdo con esas expresiones”.

Esto, porque durante su visita de supervisión de Programas del Bienestar a San Luis Potosí, el mandatario estatal, al darle la bienvenida, dijo que:

“Señor Presidente, estamos con usted y con la consolidación de la cuarta transformación que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo en este año 2024. Ya confirmamos en San Luis Potosí la alianza entre el Partido Verde, Morena y el Partido del Trabajo para arrasar en el próximo proceso electoral”.

Incluso Gallardo Cardona fue más allá y dijo que los potosinos quieren seguir trabajando con el Gobierno de México para seguir con:

“Más logros en la segunda etapa del cambio para que tengamos acceso a mayor justicia social, más salud, más educación y más seguridad”.

Ante esto, López Obrador comentó desde Querétaro que estima mucho Gallardo Cardona y que este se “emocionó”, se entusiasmó, y olvidó que: “una cosa son los partidos, y otra cosa es el gobierno, que hay que cuidar mucho eso”.

Y a renglón seguido le recordó al político del Partido Verde que como servidores públicos no pueden realizar manifestaciones de ese tipo, y que en su administración y el movimiento que encabeza:

“Queremos que eso se termine, que sea el pueblo, el que elija libremente a sus autoridades, que no intervengan gobiernos, que no se compren votos, que no se utilice el presupuesto, que es dinero del pueblo, de todos, para favorecer a ningún partido, a ningún candidato”.

Los dichos del gobernador potosino contradicen lo establecido en el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Mexicana, que indica que los servidores públicos tienen la obligación de observar el principio de imparcialidad para preservar condiciones de equidad en la contienda electoral. (Fuente: 24-horas.mx)