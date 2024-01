MÉRIDA | Critican que difusión de eventos culturales se haga en inglés; director responde que es una campaña

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.-En Mérida, la gentrificación ha llegado a tal grado que la difusión de eventos culturales ya se hace en inglés, por lo que habitantes de la ciudad han expresado su inconformidad, mientras que el director de Cultura, Irving Berlín Villafaña, dijo que sólo se trata de una campaña.

En las redes sociales del Ayuntamiento de Mérida comenzaron a difundirse diversos eventos en donde la invitación para asistir se hacía en inglés, por lo que usuarios señalaron que el Centro Histórico de Mérida se convierte cada día más exclusivo para personas extranjeras, además de que señalaron que entonces con frecuencia enfocan estas actividades para un segmento que no es el yucateco.

Sin embargo, ante los cuestionamientos Berlín Villafaña dijo que corresponde a una campaña de Visit Mérida.



“Cuando hacemos una campaña publicitaria para que la gente visite Mérida, en realidad pues la hacemos para el nicho de visitantes que viven en Canadá o Estados Unidos que habla inglés y esa campaña no fue una campaña para Mérida sino para el extranjero”, explicó.

El funcionario municipal mencionó que en sí la campaña se difundió en redes sociales como cualquier otra, pero en esta ocasión el enfoque principal no era para la sociedad yucateca sino para personas originarias de lugares como Miami y Los Ángeles que planean viajar a Mérida.

A pesar de que algunas críticas que recibieron estuvieron relacionadas con que no se hace difusión de eventos en la lengua maya, para el funcionario municipal esto no tiene nada que ver con afectar la lengua originaria.

“El hecho de usar el idioma inglés es intentar que gente que usa otro idioma nos conozca y que venga; no es dejar de hablar español o que no se respete la lengua maya, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que el visitante habla inglés, entonces compra en inglés”, dijo.



Incluso, mencionó que lo ideal es que hubiera promoción de los eventos en diversos idiomas para atraer más turismo.

Eduardo Monsreal Toraya, director del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, ya ha hecho observaciones sobre que incluso los menús en los restaurantes están en idioma inglés y José Luis Martínez Semerena, director de Desarrollo Económico y Turismo en Mérida, también confirmó que precios en los establecimientos se manejan en dólares. (Noticaribe)