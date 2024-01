No es recomendable visitar Bonampak ni Yaxchilán por actividad criminal en Chiapas, reconoce Diego Prieto

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), hizo un llamado a evitar las visitas a ciudades monumentales construidas por los mayas como Bonampak y Yaxchilán, esto debido a la violencia en Chiapas, publicó latinus.us.

Luego de que la periodista cultural Adriana Malvido diera a conocer que ambos sitios patrimoniales, además de Toniná, están cerrados e inaccesibles desde hace más de un año, el funcionario aclaró que están abiertos, pero dijo que a causa de la inseguridad, se recomienda no visitarlos.

Puso como ejemplo la situación de Frontera Corozal, población de la que salían las lanchas que recorren el río Usumacinta para llegar a Bonampak.

“Por diversos problemas de organización y de índole social, y también relacionado de la presencia de grupos disruptivos, ahorita no están brindando ese servicio y por eso en el INAH sugerimos que no vayan, para no tener una desafortunada experiencia”, dijo.

Operadores turísticos del estado han anunciado que suspenderán sus recorridos a zonas como la Selva Lacandona debido a la inseguridad, como lo informó en un comunicado publicado en su sitio de Facebook la organización Anfitriones Turísticos de Chiapas.

“Derivado de situaciones que se dieron con tres grupos de franceses, que operamos en esta última quincena, las agencias francesas, británica y belga que representamos, han decidido no seguir llevando turistas a toda la zona Lacandona y acordamos reprogramar para este año las rutas que hasta ahora visitábamos en esa región”.

Prieto insistió en que el INAH está presente en las zonas, pero reconoció que el público no puede ingresar a ellas.

“Algunas no están abiertas, o algunos, como el caso de Yaxchilán, podrían estar abiertas, pero simplemente no hay accesibilidad. Ya que los tours operadores analicen o planteen como situaciones vinculadas a la seguridad pública, qué bueno que lo planteen para que se mejore la seguridad, pero sin echarnos la culpa”, señaló. (Fuente: latinus.us)