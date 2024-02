CDMX | Más de un millar de electricistas protestan contra ministros afuera de la SCJN por echar atrás la reforma eléctrica de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La mañana de este lunes 5 de febrero, decenas de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) protestan afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como reclamo a la ministra presidenta Norma Piña Hernández y a sus compañeros por haber echado atrás la semana pasada la Reforma Eléctrica que presentó en 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó infobae.com.

Afuera del recinto del máximo tribunal, los electricistas reprochan a los ministros haber cancelado ‘ilegalmente’ la reforma que dada prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas extranjeras del sector, punto que tiraba lo propuesto en la Reforma Eléctrica del expresidente Enrique Peña Nieto, en la cual se abría la generación de energía a la iniciativa privada.

Al grito de “Es un honor estar con Obrador”, los integrantes del SME muestran su respaldo al mandatario, quien la tarde de este lunes presentará su último paquete de iniciativas del sexenio, entre las que viene incluida un reforma constitucional para que pretende ‘tirar’ la de Peña Nieto “y dejar la Constitución como la dejó el presidente (Adolfo) López Mateos”, precisó AMLO la semana pasada. Además, el presiente alista la última estocada contra el Poder Judicial de la Federación (PJF) al proponer la reducción de ministros así como que éstos, jueces y magistrados sean elegidos por voto popular.

¿Por qué echaron atrás la Reforma Eléctrica de AMLO?

El pasado 31 de enero, la Segunda Sala de la SCJN otorgó un amparo a seis empresas que consideraron que la Ley de la Industria Eléctrica de Andrés Manuel López Obrador violaba las reglas de generación y del mercado eléctrico al dar preferencia a la Comisión Federal de Electricidad así como a las empresas privadas que tuvieran concesiones en la paraestatal. Entonces, la declararon inconstitucional y ordenaron el restablecimiento de la reforma energética del sexenio anterior.

Un día después, el presidente López Obrador arremetió -nuevamente- contra los ministros de la Suprema Corte y dijo que no permitiría que el poder particular predominara por encima del público. Y también criticó al ministro Alberto Pérez Dayán por haber sido quien dio el voto del desempate luego de que Javier Laynez Potisek no emitiera su sufragio.

Ese día, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, afines al mandatario, votaron contra la resolución, y en contra, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán, éste último, en calidad del presidente de la Segunda Sala dio su voto de calidad en contra para desempatar la resolución, por lo que AMLO lo tachó de ser un “conservador empleado de la oligarquía”.

Luego de que echarán atrás la Reforma Eléctrica de AMLO, la bancada de Morena en el Senado pidió someter a juicio político al ministro Pérez Dayán, sin embargo, la medida fue rechazada por la oposición y por expertos en derecho, pues lo que hizo el presidente de la Segunda Sala de la SCJN fue hacer efectivo el artículo 56 de la Ley de Amparo, en la que se habla del voto de calidad del titular en caso de que haya empate en alguna votación. (Fuente: infobae.com)