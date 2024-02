Nicolás Mollinedo acusa omisiones de Tim Golden en reportaje sobre presunto narcofinanciamiento a campaña de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Nicolás Mollinedo, quien fue chofer del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que es falso que recibió dinero del Cártel de Sinaloa para la campaña electoral del tabasqueño cuando fue su jefe de logística en 2006, tal y como lo señalaron tres medios de comunicación diferentes la semana pasada basándose en una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que se llamó “Operación Polanco”, publicó Grupo Fórmula.

“A mi modo y lo poco que he leído, mucho que sé, yo veo que nadie hizo investigación, sino simplemente pasaron la nota y tres periodistas publicaron. Ese es mi punto de vista, es falso. De los actores que aparecen en la investigación, sólo conozco más a Mauricio Soto, mi colaborador en 2006, y conocí a uno que era candidato en [el mismo año], Francisco León. A todos los demás ni los conozco, nunca me he reunido con ellos”, detalló en entrevista con Ciro Gómez Leyva en “Por la Mañana”.

El excolaborador del presidente López Obrador señaló que tuvo conocimiento de la publicación del reportaje el sábado 27 de enero porque Tim Golden, uno de los periodistas que lo difundió, lo localizó y hablaron. Mollinedo aseguró que le hizo algunas observaciones y le corrigió datos erróneos que tenía; sin embargo, el periodista le dijo que tenía que publicar la nota.

“Yo le dije que no estaba intranquilo. Lo más que tenían eran 2 grabaciones, una no servía y la otra sí me había logrado tener en voz, nada comprometedor y los jueces de Nueva York archivaron la investigación. No estoy en contra de las investigaciones, porque a todo mundo se investiga, Estados Unidos, según conocemos es la policía del mundo, que bueno que investigue a todos los políticos”, expresó.

Además, Mollinedo destacó que pese a que Tim Golden fue el único periodista que lo buscó, no incluyó algunos de los datos que le proporcionó y su versión sobre ciertos señalamientos.

Omisiones de Tim Golden

De acuerdo con Mollinedo, a Francisco León, quien fue candidato del PRD a senador en Coahuila en 2006, lo conoció en Gómez Palacio, en Durango, en un acto de campaña. Igual que conoció a otros aspirantes al Senado de la República y después no lo volvió a ver, por lo que afirmó que es falso que haya tenido pláticas o reuniones porque no fue un político.

Asimismo, aclaró que únicamente participó en las campañas de 2006 y 2012, en la de 2018 no se involucró, como indicó Tim Golden.

Mientras que en el caso de Mauricio Soto Caballero, quien fue operador político de AMLO, no participó en las campañas de 2012 porque acompañó a Miguel Ángel Mancera en su campaña electoral para llegar a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.

“Lo vuelvo a ver en 2019, que tratamos de hacer un partido político que se llamaba Movimiento Ambientalista Social, nada más, y me preguntó si tenía un negocio con él, le dije que no, que nunca he tenido negocios, he participado en una sociedad para que [se conformara el partido, no tengo negocios ni con él ni con nadie. Actualmente soy socio de una persona, pero nada que ver con el gobierno”, destacó.

Nicolás Mollinedo es socio de Tabana Banana, una empresa que se dedica a comercializar frutas y verduras en Quintana Roo. Por otra parte aclaró que conoce la oficina ubicada en Aristóteles 131, en la colonia Polanco y donde supuestamente se realizaron las reuniones con representantes del narco para la entrega de dinero, porque se convirtió en el domicilio fiscal del partido que querían constituir y la registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Antes de ese año no había acudido.

Para el exchofer de AMLO la publicación de la investigación “Operación Polanco” se trata de un “golpeteo” hacia el actual presidente con fines electorales. (Fuente: Grupo Fórmula)