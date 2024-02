‘Es ladina e igual de clasista y racista que los conservadores de mayor rango’, dice AMLO de Xóchitl Gálvez en su nuevo libro

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La candidata presidencial Xóchitl Gálvez “no ha levantado ni levantará, porque en estos tiempos de transformación el pueblo no permite que alcen el vuelo los falsarios, los oportunistas y los corruptos”, afirma el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su libro Gracias, publicó sinembargo.mx.

El Presidente de México recuerda en su libro que él adelantó que Gálvez, a quien llama “ladina”, sería la candidata presidencial del “supremo poder conservador”, como se refiere a la coalición que integran PRI, PAN y PRD que jefatura el magnate Claudio X. González Guajardo.

Fue el 2 de julio del 2023, después de que conmemoró en el Zócalo el quinto aniversario de su triunfo, acompañado de los aspirantes a la candidatura de la izquierda, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Manuel Velasco.

“Al día siguiente, como lo había prometido, di a conocer en la mañanera que el supremo poder conservador, a través de Claudio X. González, decidió apoyar a Xóchitl Gálvez, una mujer que ha trabajado con ellos en puestos de diversa naturaleza: Con (Vicente) Fox sirvió como coordinadora de los pueblos indígenas y con (Enrique) Peña Nieto gobernó la entonces Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, donde viven los más ricos del país.

“Pero además, como nació en un pueblo en un pueblo de Hidalgo, pensaron que su origen sería útil para ofrecer una supuesta imagen popular, cuando en realidad es ladina e igual de clasista y racista que los conservadores de mayor rango o nivel en la escala económica, social y política del país”.

En el último capítulo de su libro, denominado “Mi diario de los últimos meses y el adiós”, López Obrador enfatiza sobre Gálvez:

“Obviamente, la gente no se deja engañar, no se traga ese anzuelo, como ya se ve, aunque la oligarquía y los medios de manipulación se empeñen en inflarla, el globo no ha levantado ni levantará, porque en estos tiempos de transformación el pueblo no permite que alcen el vuelo los falsarios, los oportunistas y los corruptos”. (Fuente: sinembargo.mx)