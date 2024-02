YUCATÁN | Gobierno estatal podría dejar sin voto a más de 600 personas privadas de su libertad para las próximas elecciones

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Debido a que el Gobierno de Yucatán no firmó un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE), al menos 600 personas, privadas de su libertad y que aún no cuentan con una sentencia, no podrán emitir su voto en las próximas elecciones.

De acuerdo con José Luis Aboytes, secretario del Consejo Local del INE, compartió que en diciembre se debió firmar este documento para así permitir que las personas que aún no cuentan con una sentencia pudieran emitir su voto.

Esto a pesar de que hay una sentencia SUP-JDC-352/2018 que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual indica que se les debe garantizar este derecho a las personas que conservan sus derechos.

El INE informó que esta instancia sí realizó los trámites correspondientes ante el Gobierno del Estado, pero faltó la firma que se necesita.

“Se trata de un convenio de colaboración para identificar el mecanismo que permitiría a las personas votar”, comentó.

En este sentido, todo indica que el proceso para cumplir con los trámites ya culminó y posiblemente sea hasta el 2027 cuando las personas en esta situación podrían votar.

Hay que mencionar que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta 2023, había 524 hombres y 30 mujeres que se encuentran en un proceso jurídico por los delitos de fuero común y en aquellos del fuero federal se ubican 21 hombres y 4 mujeres.

Este número de personas son las que podrían votar porque no han perdido sus derechos políticos. (Noticaribe)