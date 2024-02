“LA GENTE HA DESPERTADO, NO A LA ELECCIÓN DE ESTADO”: Realizan ‘Marcha por la Democracia’ en Cancún y Playa del Carmen, pese a lluvia

CANCÚN, MX.- A pesar de las malas condiciones del tiempo, cientos de cancunenses participaron esta mañana en la llamada “Marcha por la democracia”, convocada en a nivel nacional, la cual partió de la glorieta de El Ceviche para llegar a la explanada del Palacio Municipal.

Tambien en Playa del Carmen entre 300 y 400 personas marcharon desde la Calle 34 sobre la Quinta Avenida hasta la plaza 28 de Julio frente al Palacio Municipal.

En Cancún, los participantes se reunieron a partir de las 10 de la mañana, vestidos de rosa y blanco, para después avanzar sobre avenida Tulum hasta la explanada, acompañados por una estruendosa batucada y protegidos con impermeables y paraguas.

Durante la marcha, se pudo escuchar consignas como “Venimos con audacia, queremos democracia”, “La gente ha despertado: no a la elección de estado”, además mostraban carteles que decían “Democracia sí, dictadura no”, “Nuestra democracia no se toca” y “Mi voto no se toca”, entre otras cosas.

Al arribar a la explanada del Palacio Municipal permanecieron ahí por más de una hora, donde uno de los organizadores dio lectura al algunas consignas dirigidas al presidente Andrés Manuel López Obrador

“Queremos voto libre, no se meta presidente”, declaró.

1 de 25

Según los organizadores se tenían prevista la participación de más oradores, sin embargo, por el mal tiempo estas intervenciones fueron canceladas.

Debido a la lluvia fue poco el tráfico vehicular en la zona, sin embargo, los automovilistas que circulaban por el lugar tuvieron que utilizar rutas alternas, además se implementó un operativo de tránsito para agilizar la circulación durante la manifestación.

Hasta el momento, la Dirección de Tránsito y Protección Civil reportan saldo blanco tras la manifestación que concluyó alrededor de las 12 del día.

MARCHAN CIENTOS POR LA QUINTA AVENIDA EN PLAYA

1 de 8

En Playa del Carmen, entre 300 y 400 ciudadanos se reunieron en la esquina de la Calle 38 con Quinta Avenida desde donde alrededor de las 11 de la mañana iniciaron una marcha por la columna vertebral de la zona turística de este destino hasta llegar a la plaza 28 de Julio, frente al Palacio Municipal.

Para animarse, previo al inicio de la marcha, los manifestantes entonaron el himno nacional para luego caminar de manera pacífica lanzando consigas de respeto al voto, a las instituciones y al estado de derecho en México.

Durante el recorrido, los manifestantes recibieron muestras de apoyo de ciudadanos y turistas salvo alguno casos aislados de personas que les reprocharon que no estén con el proyecto del Presidente Obrador.

Los manifestantes marcharon vestidos de blanco y rosa, principalmente, pero también participaron personajes más pintorescos como en luchador enmascarado que se sumó a la defensa de la democracia que estará en juego en las elecciones federales del próximo 2 de junio.

La manifestación se realizó sin mayores contratiempos, pese a que por momentos se registró una ligera llovizna que no aminoró los ánimos. (Agencia SIM | Noticaribe | Fotos y videos en Playa del Carmen: Luis Enrique Olán)