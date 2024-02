¿BAJAN A ‘CHAK ME’EX’ DE LA CONTIENDA?: Circula carta con firma de José Esquivel Vargas en la que declina participar en el proceso electoral para dedicarse a su defensa del delito de uso ilícito de recursos que lo mantiene en el Cereso

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – En momentos que aún continúa la audiencia de imputación – que inició desde las 14 horas de este lunes – comenzó a circular una carta en la que el ex presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto y aspirante al cargo a través del PRD, José Esquivel Vargas, alias ‘Chaak Me’ex’, declinó participar en el actual proceso electoral para dedicarse de tiempo completo a su defensa de los delitos que se le imputan y que lo mantienen con prisión preventiva oficiosa en el Cereso de Chetumal.

La carta, dirigida al Comité Directivo Nacional del PRD, al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo (Ieqroo) y publicada en sus redes sociales – mediante personal cercano – Esquivel Vargas, “en mi calidad de participante único de la contienda interna en el PRD al cargo de presidente Municipal del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo, a través de la presente hago de su conocimiento que ante el proceso legal que enfrentó y del que confío saldré adelante, he tomado la determinación de no participar en la contienda electoral que está en marcha, para dedicarme de tiempo completo a la preparación de mi defensa junto con mis abogados y con el apoyo incondicional de mi familia”.

Afirmó que esta decisión, “tomada con base en lo dispuesto por los artículos 268, 274, 276 fracción III y demás relativos y aplicables en sus respectivas partes conducentes, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo vigente” son con el propósito de no causar ningún tipo de incertidumbre hacia el PRD y sus simpatizantes, “que me han tendido la mano de forma invaluable, agradeciendo también las muestras de cariño y de buenos deseos que he tenido por parte de todos Ustedes”.

Cabe recordar que Esquivel Vargas fue detenido en Felipe Carrillo Puerto el martes pasado acusado del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público y recluido en el Cereso. El juez de control otorgó la ampliación del plazo constitucional y su audiencia se realiza este lunes en el juzgado desde las 14 horas y aún no termina. (Noticaribe)