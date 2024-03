Claudia Sheinbaum delinea 100 puntos del proyecto de Nación que encabezaría como la primera mujer Presidenta de México

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, arrancó su campaña a la Presidencia de la República con una concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México, desde donde delineó 100 puntos del proyecto de nación que propone para México para el sexenio 2024-2030, publicó Expansión Política.

En su casa y con los suyos, Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la CDMX, destacó lo hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador y prometió que habrá continuidad de sus logros.

Frente a una Zócalo lleno de simpatizantes de su movimiento, Sheinbaum aseguró que cuando hay honestidad alcanza para darle recursos al pueblo de México.

“Hoy México tiene crecimiento económico, aumento del empleo formal, un peso fuerte, disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades (…) vamos a seguir la transformación, es un compromiso por el Bienestar de las mexicanas y los mexicanos”, expresó la candidata morenista.

La científica destacó que el próximo 2 de junio, los ciudadanos deberán elegir si quieren que continúe la Transformación o regrese la corrupción: “¿Vamos a permitir que regresen los privilegios y la corrupción?”, preguntó la abanderada y recibió un NO como respuesta. Aseguró que continuar con el segundo piso de la Cuarta transformación es “hacer patria”.

Sheinbaum delineó 100 puntos del proyecto de Nación que ofrece como la primera mujer Presidenta de México.

“Gobernaré con la obligada división entre poder político y poder económico. Nunca me someteré a ningún político, económico extranjero”, lanzó.

Como principios de su eventual gobierno, destacó el respeto a los derechos humanos, no al “racismo y al clasismo” en México, ser respetuosos del gobierno de Estados Unidos “se traduce en cooperación sí, sumisión no”, una frase que estila decir López Obrador.

Sheinbaum ofreció someterse a la revocación de mandato como ya lo hizo por primera vez el Presidente Andrés Manuel López Obrador y también planteó enviar una iniciativa de reforma constitucional para poner fin a la reelección en cargos como diputados y senadores.

“Sufragio efectivo no reelección. No debe haber reelección a ningún cargo de elección popular a partir de 2030”.

Apegada a la política de austeridad implementada por López Obrador, ofreció que no habrá condonación de impuestos, no habrá privilegios, no se tendrá avión presidencial, no se aumentarán las tarifas eléctricas.

Para que los mexicanos accedan a la vivienda, anunció que impulsarán la reforma presentada por el presidente López Obrador el 5 de febrero. “La meta sexenal será construir 500,000 viviendas”, indicó.

¿Cómo arrancó su campaña Claudia Sheimbaum?

Aunque la cita fue a las 16:00 horas en la Plaza de la Constitución, la candidata presidencial inició su discurso alrededor de las 18:00 horas, ello debido a que en su camino hacia el templete se detuvo a saludar, tomarse fotografías y recibir abrazos de sus simpatizantes por una valla de varios metros que se instaló en el centro del Zócalo.

Arropada por los integrantes de su equipo de campaña, el cual coordina Mario Delgado e incluye a las otras cinco “excorcholatas”, Sheinbaum destacó los logros del gobierno de López Obrador y se comprometió a construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación.

Ni los más de 25 grados de temperatura, las horas de pie, ni la distancia fueron impedimento para que miles de ciudadanos se dieran cita frente a la Catedral Metropolitana para apoyar a quien puede convertirse en la primera mujer en la Presidencia de la República.

“¿Cómo se sienten?”, preguntaba una voz que amenizaba la espera de la candidata. “Con hambre “, gritaban algunos de los asistentes. El cántico de “¡es un honor con López Obrador!” se convirtió con naturalidad en “¡es un honor estar con Claudia hoy!”.

Los invitados especiales

La llegada hasta la zona de invitados especiales fue un reto. Ubicado en las calles 5 de mayo y Monte de Piedad, el acceso se convirtió en un embudo para los invitados, quiénes entre empujones y varios minutos de espera tuvieron que sortear para lograr ingresar hasta el sitio donde se colocaron sillas.

A esa zona llegó el ministro en retiro Arturo Zaldívar, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal; su coordinadora de voceros, Tatiana Clouthier; el excanciller Marcelo Ebrard, el líder de Morena, Mario Delgado, así como senadores, diputados, entre otros.

Desde hace varios días, la candidata de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista invitó a los ciudadanos a que la acompañen al que será el primer mensaje oficial de sus 90 días de proselitismo por el país.

Respalda a Clara Brugada

Clara Brugada, aspirante a la jefatura de Gobierno de la ciudad de México, fue la primera oradora, pero antes de pronunciar su discurso, recibió una muestra de apoyo de Claudia Sheinbaum: le levantó la mano en señal de victoria con lo que mandó una respuesta a quienes han hablado de divisiones y de que se está dejando sola a la exalcaldesa de Iztapalapa.

Además de destacar los logros de los gobiernos de izquierda, Brugada se lanzó contra el “cartel inmobiliario”, vinculado desde la administración capitalina con su contendiente Santiago Taboada.

“Vamos a derrotar al cártel inmobiliario, vamos a derrotar a la corrupción. Están muy claras las dos opciones: honestidad o corrupción”, afirmó la morenista, quien vaticinó triunfos en la capital del país y en la Presidencia de la República. (Fuente: Expansión Política)