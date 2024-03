YUCATÁN | ‘Huacho’ Mena lleva atraso en campañas, pero dice que no se va

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.-En los primeros cinco días de arranque de campañas, Joaquín Díaz Mena, candidato a gobernador por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que él no se ha ido y aunque aún no ha podido presentarse en territorio, prevé que sea la próxima semana cuando recorra el estado.

Joaquín Díaz Mena, mejor conocido como ‘Huacho’ no pudo estar presente en el arranque de campaña para la gubernatura de Yucatán -el pasado 1 de marzo-, por una prescripción médica que requería reposo, por lo que la mayor parte de sus mensajes la ha transmitido vía Facebook.

Usando este medio, Mena dijo que él y su equipo han identificado ‘Fake news’ en las que difunden que él ya no es el candidato de Morena en Yucatán.

En este sentido, pidió a la ciudadanía no caer en provocaciones y sobre todo, no creer lo que se difunde en redes sociales y en especial, lo que se dice en llamadas telefónicas en las que se asegura que él no será el candidato.

“Es falso, sabemos que van a arreciar las noticias falsas”, aseguró.

Asimismo, dijo que sabe que las personas confían en la Cuarta Transformación, así que la estrategia de la oposición no funcionará.

La razón por la que Joaquín Díaz por ahora no ha salido a las calles es porque fue intervenido quirúrgicamente por una fractura en el brazo, pero él estima que la semana próxima ya pueda integrarse.

“Seguimos adelante, con una mano, con dos pies, pero vamos al frente de esta lucha”, agregó.

Para Joaquín, las próximas elecciones serán ganadas por Morena en Yucatán. (Noticaribe)