Perros agreden a personal del INE que visitan domicilios en busca de funcionarios de casilla

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Durante sus recorridos por todo el país, en busca de quienes serán los funcionarios de casilla, los enviados del Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrentan, en primer término, a las agresiones de los perros, publicó La Jornada.

Martín Faz, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, puntualizó que las agresiones de ese tipo representan el 23.15 por ciento de las 611 incidencias registradas.

La inseguridad representa el 12.25 por ciento de los incidentes; en tercer sitio están agresiones verbales y en cuarto, con 11.35 por ciento, accidentes leves como caídas, torceduras.

El 9 de febrero pasado, los capacitadores y supervisores electorales iniciaron su trabajo en busca de ciudadanos sorteados quienes nacieron en marzo y abril. Hasta el momento el avance en este objetivo es del 87 por ciento, esto es, 11.2 millones de los ciudadanos.

No todas las personas son ubicadas y de las que se ha tenido comunicación, 46.3 por ciento de plano dijeron que no querían o no podían participar como funcionarios ya sea por razones de salud, laborales, sociales o impedimento legal. (Fuente: La Jornada)