Xóchitl Gálvez llama ‘machito’ a AMLO; solo le gustan las mujeres que le obedecen, asegura

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, se posicionó entorno a las veces en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha actuado de una manera considerada patriarcal, misógina o machista, como las ocasiones en que ha criticado a funcionarias como Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), o acarició la cabeza de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), publicó infobae.com.

En su conferencia de prensa, la candidata presidencial acusó que el presidente no tiene la capacidad de aprender de sus errores, por lo que lo considera “un machito”, que no le da su valor a las mujeres.

“Reconozco que uno no tiene toda la formación, obviamente cuando yo hablo con una Paty Olamendi, una Paty Mercado, yo soy una ingeniera que le entiende más al tema de CFE, de Pemex, de energía, por mi formación, pero mi disposición a aprender siempre ha sido absoluta a y total, mi disposición a que me corrijan, uno no maneja todos los conceptos con la precisión que lo hacen los feministas, en ese sentido creo que el presidente tiene cero disposición de aprender, porque lo hace una y otra vez”.

“Creo que es un machito, creo que se siente superior a las mujeres, no nos ve de tu a tu, a el le gustan las mujeres que lo obedezcan, esa es la cultura del patriarcado, es la verdad”, afirmó.

Asimismo, destacó que actualmente el movimiento feminista está luchando contra ese tipo de actitudes machistas; sin embargo, opinó que las mujeres también deben de oponerse a recibir esos tratos aunque sean por parte de hombres con altos cargos, como el presidente, ni ser utilizadas “como florero”. (Fuente: infobae.com)