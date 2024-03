YUCATÁN | Magistrado acusado de violar derechos humanos seguirá en el cargo

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.-El magistrado Luis Armando Mendoza Casanova, señalado en diversas ocasiones por violar derechos humanos de niñas, niños y mujeres en Yucatán, seguirá ocupando el cargo pese a amparos en los que solicitan que sea retirado del mismo.

Diversas agrupaciones de mujeres han denunciado el desempeño de Luis Armando Mendoza, quien además tiene demandas por violencia de género, por lo que ingresaron un amparo para solicitar que fuera removido de su cargo.

No obstante, la titular del Juzgado Quinto de Distrito, Grissell Rodríguez Febles, sobreseyó la demanda de las activistas feministas y esto impide que el magistrado deje de ocupar su cargo.

Feministas señalan ahora que el caso no fue inspeccionado con perspectiva de género.

Al respecto, el abogado Jorge Fernández Mendiburu, mencionó que ahora debe promoverse un recurso de revisión porque Mendoza Casanova tiene antecedentes de violencia contra las mujeres y por dejar libre a un hombre que violó a una niña.

A pesar de estos antecedentes, la jueza desestimó el juicio debido a la causal de improcedencia marcada en el artículo 61 fracción VII de la Ley de Amparo.

Esto debido a que esta ley señala que no se pueden amparar ante designaciones hechas por el Congreso federal o estatal.

Fernández Mendiburu compartió que el amparo no sólo se centraba en el nombramiento de Mendoza sino desde la presentación de la terna, ya que no se aplicó tampoco la perspectiva de género porque no fue propuesta ni una mujer.

Con esta situación se estaría incumpliendo con lo establecido en los artículos 116 de la Constitución federal y el 65 de la local, los cuales indican también que quienes son propuestos para dichos cargos deben demostrar que tienen capacidad en su trabajo, honorabilidad y prestigio.

En este sentido, el abogado precisó que el recurso de revisión se presentará ante un Tribunal Colegiado Federal.

“No nos vamos a quedar así, vamos a dar el siguiente paso”, mencionó.

Así, también el Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán presentó una petición a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hacer un seguimiento al amparo que se presentó el pasado 15 de enero. (Noticaribe)