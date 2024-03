A TRAVÉS DE CASAS DE CAMBIO: Figura Cancún en ciudades usadas por agentes estadounidenses para lavar millones de dólares

CANCÚN, MX.- Cancún figura entre las ciudades mexicanas que fueron usadas por agentes estadounidenses para establecer, con casas de cambio, una sofisticada red de lavado de dinero procedente del narcotráfico.

De acuerdo con información publicada por el medio Proceso, lo autores intelectuales de este delito fueron los agentes Thomas LaPak y Kenny Popovits, del Buró de Aduanas e Inmigración (ICE) de Estados Unidos.

Además de Cancún, también figuran la Ciudad de México y Tijuana como las urbes donde los agentes llevaron a cabo este lavado de dinero entre 2010 y 2019.

“Los agentes de ICE no solamente establecieron la casa de bolsa en la Terminal 1 de la Ciudad de México; tenían otro centro cambiario en Cancún y al parecer otro en Tijuana”, afirma en entrevista para Proceso un informante que trabajó para estos agentes, en la capital del país.

De acuerdo con esta fuente, un hombre de nombres Carlos A. Levay viajaba cada cierto tiempo a Cancún, para recibir fuertes cantidades de dinero en efectivo, las cuales sacaban de México, con ayuda de agentes federales.

En ese sentido, el reportaje de Proceso menciona que Levay, desde Miami, a través de cuentas bancarias, transfería millones de dólares a empresas fantasma presuntamente ubicadas en China, Corea del Norte, Hong Kong, Taiwán, Las Vegas, Nevada, y Miami.

Dichos agentes contaban además con más “soldados lavadores de dinero” para los centros cambiarios instalados en los aeropuertos de la Ciudad de México, Tijuana y Cancún.

“En ocasiones me pedían que me apurara en la entrega del dinero porque estaban esperando a otras personas (operadores o informantes) que también les llevaban maletas de dólares; los miré porque Levay se aseguraba que entre nosotros no habláramos”, afirma el operador en dicho reportaje, finalmente. (Agencia SIM)