UNA MUJER EN LA PRESIDENCIA NO ES SUFICIENTE SI NO GOBERNARÁ PARA TODAS: Xóchitl Gálvez reclama a Claudia Sheinbaum haber guardado silencio cuando se eliminó el Seguro Popular, entre otros programas sociales

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Arropada por 6 mil mujeres, la candidata a la Presidencia de la República por el PAN,PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que el próximo 2 de junio, México elegirá por primera vez a una mujer Presidenta, pero esto no será suficiente si quien llegue al poder no va a gobernar a favor de todas las mujeres.

En un encuentro realizado en el Pepsi Center de la Ciudad de México, la ingeniera

aseguró que la violencia que viven las mujeres no es el resultado de un grupo de

hombres, el enemigo es el sistema, es la organización social y son las estructuras de

poder que por muchos años las han excluido.

Expuso que si el Gobierno Federal no quiere asumir esa responsabilidad y no hay

voluntad de cambio, no hay esperanza para tener un México en paz.

En el acto, por motivo del Día Internacional de la Mujer, enfatizó que las mujeres exigen

seguridad, exigen libertad y exigen igualdad, pero en este sexenio, lamentablemente, las

han ignorado.

“No es suficiente que llegue una mujer a la Presidencia si esta no va a gobernar para las

mujeres y hoy sabemos que Claudia Sheinbaum traicionó a las mujeres. Se ha dedicado

a decir que es tiempo de las mujeres, pero no se quiere separar del proyecto de

destrucción de López Obrador. Claudia ha guardado silencio cuando han quitado los

apoyos de las mujeres como las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo,

cuando se quitó los apoyos del Seguro Popular para las mujeres que sufrían cáncer y lo

siguen sufriendo y muchas de ellas, desafortunadamente, han muerto. Una mujer que

rompe el techo de cristal, pero deja que le caigan los pedazos a sus compañeras no debe

ser Presidenta”, dijo ante las simpatizantes.

Acompañada por Santiago Taboada, candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de

México, Gálvez Ruiz firmó un decálogo que contempla los ejes principales que guiarán

a su gobierno para cambiar la realidad de las mujeres en el país.

Por último, dejó en claro a las asistentes que los próximos seis años trabajará

incansablemente para hacer realidad una mejor vida para todas las mexicanas. (Comunicación Social candidata Xóchitl Gálvez)