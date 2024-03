REINO UNIDO | Video muestra a una sonriente princesa Kate tras semanas de especulaciones por su ‘desaparición’

REINO UNIDO.- Un video difundido por The Sun y TMZ muestra las primeras supuestas imágenes grabadas de la princesa Kate tras su operación el pasado mes de enero, publicó lopezdoriga.com.

En el vídeo, la princesa de Gales aparece sonriente y vestida con ropa deportiva junto a su marido, el príncipe Guillermo, mientras realizaban compras, aparentemente el pasado domingo, en una granja cercana a su hogar en Windsor, al oeste de Londres.

Kate aparece sonriente, con el pelo suelto, vistiendo una chaqueta deportiva negra y mallas y hablando con Guillermo mientras porta una bolsa de plástico.

Kate Middleton and Prince William at a farm shop over the weekend in new footage obtained by TMZ/The Sun.

