EU | Joe Biden pide reconstruir puente en Baltimore con dinero federal, ‘tan pronto como sea humanamente posible’

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó reconstruir el puente colapsado en Baltimore y reabrir el puerto, ahora bloqueado, tan pronto como sea posible, publicó lopezdoriga.com.

“He ordenado a mi equipo mover cielo y tierra para reabrir el puerto y reconstruir el puente tan pronto como sea humanamente posible”, afirmó Biden en una alocución.

El presidente, además, anunció que el Gobierno Federal adelantará los fondos para pagar la reconstrucción del puente.

“Enviaremos todos los recursos federales que necesitan mientras respondemos a esta emergencia. Y me refiero a todos los recursos federales. Y vamos a reconstruir este puerto juntos”, sostuvo el mandatario estadounidense.

“Mi intención -agregó- es que el Gobierno Federal pague el costo total de la reconstrucción de ese puente. Y espero que el Congreso apoye mi esfuerzo”.

The Francis Scott Key Bridge is vital to our economy, and it's vital to our quality of life.

That's why I've directed my team to work with Maryland and move heaven and earth to reopen the port and rebuild the bridge as soon as humanly possible.

— President Biden (@POTUS) March 26, 2024