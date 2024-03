INE multa a partidos con 21 mdp por irregularidades en fiscalización de precampañas…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multas por 21 millones de pesos a partidos políticos por inconsistencias y hasta intentos de soborno para evitar la fiscalización de sus precampañas a gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales, publicó latinus.us.

El consejero Martín Faz propuso aumentar una sanción de mil a tres mil Unidad de Medida y Actualización (UMA) al PAN en Veracruz, debido a un intento de soborno a verificadores del INE cuando realizaban monitoreos en campo. Su planteamiento fue votado a favor.

“Creo firmemente que la corrupción es un mal que afecta fuertemente a nuestra sociedad y que no debe ser ignorado por este Instituto”, indicó el consejero.

A su vez, la consejera Carla Humphrey detalló que consta en actas que a un monitorista del INE le introdujeron en el pantalón 400 pesos con el fin de que dejara de tomar fotografías de propaganda.

A su vez, el consejero Jaime Rivera resaltó que los políticos posicionan su imagen ante el electorado con propaganda, incluso, mucho antes de ser candidatos, con sólo un nombre y colores de su partido.

“No podemos suponer que quien gasta en decenas de anuncios en la vía pública lo hace sólo para satisfacer su vanidad personal, si se trata de un personaje político, no; es propaganda si ocurre durante la precampaña y busca un cargo y es un personaje político, pues gasta para algo”, indicó.

Esto molestó al representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien arremetió severamente contra el consejero Jaime Rivera sólo por su comentario.

“No podemos estar cambiando las reglas de fiscalización a ocurrencia suya; que no son ocurrencias, es una tendencia muy clara. Yo se lo he dicho muchas veces y se lo repito el día de hoy una vez, es usted un consejero panista, tiene una clara estrategia de pretender perjudicar a Morena; lo vemos cada una de las sesiones”, sentenció.

La consejera Dania Rivera acompañó el comentario del consejero Rivera, pues planteó que el mismo criterio que aplicó el INE para los “procesos internos inéditos” de los partidos a nivel nacional también aplicaron para el ámbito local, por lo que no hay un cambio de criterio.

“La postura que tenga un consejero, una consejera no es nada más para un partido político. Me parece completamente insensato, debo decirlo, que se le acuse a un consejero electoral de querer favorecer a un partido político cuando está estableciendo un criterio que no es solamente para un partido, es para todos los partidos políticos, o de querer perjudicar a un partido político”, estableció Dania Ravel.

En ese marco, los partidos políticos y aspirantes presentaron un total de mil 783 informes de ingresos y gastos, de los cuales mil 684 correspondieron a precampañas y 99 a la etapa de obtención de apoyo de la ciudadanía.

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) detectó 23 conductas sancionables de los partidos políticos entre las que destacan los eventos no reportados, los eventos informados posteriormente a su realización o el mismo día, la presentación extemporánea de los informes, la obstaculización, así como actos de violencia en contra de funcionarios de la UTF.

Por estas conductas, el INE impuso sanciones a los partidos políticos por un monto global de 21 millones 857 mil 504 pesos y para los aspirantes, una sanción total de 342 mil 26 pesos, así como 14 amonestaciones públicas en los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

Con esto, el INE concluyó la etapa de fiscalización de precampañas y obtención de apoyo ciudadano en procesos electorales locales 2023-2024 en 17 estados.