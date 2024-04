Xóchitl Gálvez exige al INE cancelar las mañaneras de AMLO por ‘daños a su persona’…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, solicitó de manera formal a Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), “cancelar’’ la conferencia mañanera diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó El Economista.

“Hemos pedido que se cancelen las mañaneras dado que el presidente es incapaz de atender los llamados del INE para dejar de afectar la equidad en esta contienda”, informó la aspirante presidencial al término de una reunión a puerta cerrada con la consejera electoral, que duró tres horas y cuarto, según precisó, en la que estuvo acompañada por Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, presidentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente.

La respuesta de la funcionaria fue que la decisión sobre la petición de la abanderada presidencial de la oposición será tomada por el Consejo General del INE, previa discusión y votación.

Gálvez Ruiz y sus acompañantes pidieron también que la autoridad electoral instrumente una campaña de difusión para aclarar a los ciudadanos que los programas sociales son apartidistas.

“Concretamente hemos pedido al INE que haya una campaña para aclarar que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido. Que se deje claro que es un delito electoral hacer uso de los programas sociales; es más, hay prisión preventiva oficiosa para este tema”, dijo en conferencia de prensa.

“Nos anticiparon que ya tienen una campaña, que empezará el 14 de abril, pero hemos pedido que se precise el tema de los programas sociales. Estaremos muy atentos”, aseguró.

Luego se quejó de las críticas del presidente López Obrador en su contra.

“Otro daño terrible que se le hizo a mi persona fue cuando el presidente exhibió mis cuentas de mi empresa diciendo lo que se había facturado.

“Yo no tengo ningún juicio, ninguna demanda, no tengo nada que afecte el uso indebido como empresaria, se me quieren atribuir cosas que desde el punto de vista legal no hay nada, he pagado impuestos, mis contratos que obtuve o llegué a obtener del gobierno son contratos totalmente lícitos, transparentes, y el daño que se me generó fue la sensación de que yo me robé ese dinero”. (Fuente: El Economista)