Morena lanza candidato a la alcaldía de Celaya tras asesinato de Gisela Gaytán

GUANAJUATO, MX.- Juan Miguel Ramírez Sánchez, candidato de Morena a la alcaldía de Celaya que sustituyó a Gisela Gaytán, aseguró que “tiene miedo como todos los celayenses”, pero dijo que asume el riesgo pese al acecho del crimen organizado, publicó latinus.us.

“Todos los celayenses tenemos miedo, los últimos años han sido difíciles con el aumento de la inseguridad. Platiqué con mi familia, están de acuerdo en que debo de participar, tengo una hija y dos nietos, al papá (su yerno) lo mató el crimen organizado, ellos (su familia) han aceptado de que yo participe”, dijo el candidato de Morena en entrevista radiofónica.

Ramírez Sánchez, exrector de la Universidad de Guanajuato campus Celaya, dijo que pese a ser nombrado candidato, aún no cuenta con seguridad de ninguna autoridad.

“Yo estoy haciendo una solicitud de vigilancia, esperemos que nos den respuesta, en el partido a nivel estatal nos dijeron que si vamos a tener, hasta este momento no ha habido nada de seguridad. Algunas cosas no las haré mientras no tenga seguridad”, dijo.

El exacadémico reconoció que el principal reto en la ciudad es la seguridad y dijo que por ese motivo, aunque el PAN ha ganado en las últimas tres elecciones, pese a crecer el número de habitantes, sus votantes han sido los mismos y ahora más que nunca ve la posibilidad de ganar.

Ramírez Sánchez aseguró que pese a que buscaba ser candidato y fue designada Gisela Gaytán nunca tuvo conflicto con ella y que incluso él estaba detrás de las ideas de su campaña.

Dijo que ya ha aclarado las críticas que hicieron desde la Universidad de Guanajuato y por los que tuvo que dejar la rectoría después de que señalaron que se ostentaba como doctor en Economía por la BUAP, señaló que efectivamente no es doctor, pero sí cursó el doctorado y afirmó que no cuenta con antecedentes penales. (Fuente: latinus.us)