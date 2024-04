Xóchitl Galvez recibe críticas tras decir que es ‘güey’ quien a lo 60 años no cuenta con un patrimonio…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Galvez Ruiz, generó polémica con su reicente declaración de que, si a los 60 años de edad no se cuenta con un patrimonio propio, se es “bien güey”, publicó infobae.com.

Desde el municipio de Huixquilucan, la senadora con licencia recordó a los presentes que el pasado 7 de abril se llevó a cabo el primer debate presidencial.

“Nosotros queremos que las mujeres sean independientes, que las mujeres tengan su propio patrimonio. Por cierto, (Claudia Sheinbaum) me reclamó que yo viva en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado, si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey, con todo respeto”.

Aunque las palabras que la senadora con licencia declaró fueron dirigidas a la morenista, de manera inmediata internautas lamentaron que se expresara de esta manera, especialmente porque hay miles de personas que pese a su esfuerzo no han podido reunir los recursos suficientes para hacerse de un patrimonio propio y, por ende, se ven en la necesidad de rentar.

“Por años trabajé de Contadora en despachos contables, y la última vez en una empresa grande, nunca pude juntar mis puntos Infonavit por el bajo salario con que me daban de alta, y si los juntaba, mi crédito solo me alcanzaba para los gastos de escrituración, época neoliberal; “Con razón su hermana empezó a secuestrar a temprana edad” o “Esa señora está sepultando al PRIAN”, fueron los mensajes que recibió.

El Gobierno de México presentó el pasado 5 de febrero un total de 20 reformas constitucionales entre las que resaltó que los trabajadores puedan rentar una casa y, tras 10 años, decidan si se desea comprar o no, con el fin de poder hacer que las familias mexicanas cuenten con un patrimonio propio. (Fuente: infobae.com)