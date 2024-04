Cambian identidad de género hasta tres personas al mes en Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN, MX.- En promedio, tres personas en Solidaridad solicitan cada mes su cambio de identidad por tema de género ante el Registro Civil, cifra que debiera incluso ser mayor, de ser más conocida la existencia de este trámite, además de que actualmente resulta costoso.

En entrevista, Yuni Johana López García, directora de Diversidad Sexual, indicó que, al mes, alrededor de tres personas solicitan este cambio, que actualmente tiene un costo de mil 80 pesos, que sumando el pago de derechos asciende a 2 mil pesos.

“Muchas personas no lo han realizado porque no saben que existe el trámite. Muchos se sorprenden al saber que está desde el 2019, lo malo es que no se le da mucha difusión”, expresó.

En este sentido, informó que hoy fue presentada una iniciativa para reformar la Ley de Hacienda y permitir que al solicitar el cambio en el acta de nacimiento en lugar de aparecer en el género la leyenda “otros”, aparezca como “cambio de identidad”.

Además, resaltó que con esta iniciativa buscan que el costo se reduzca a 500 pesos y así poder apoyar a la comunidad que solicita este servicio para unificar sus documentos legales y así no tengan problemas en el futuro.

AGRESIONES

En otro tema, López García indicó que cada vez más personas que han sido víctimas de una agresión se acercan a la dirección que ella encabeza, ya que tienen la confianza de que se les dará seguimiento a sus casos, además de mantener un constante acompañamiento.

Comentó que en lo que va de este mes han atendido tres casos por agresiones a personas de la comunidad de la diversidad sexual, pero en otros meses son menos los casos, gracias a que se está trabajando en concientizar sobre este tema.

Por último, comentó que por el Día Internacional contra la Homofobia que se conmemora el 17 de mayo realizarán pintas de pasos peatonales de la zona centro y en junio se tienen programadas las bodas colectivas durante el mes del orgullo LGBTQ, además de la tradicional marcha del 15 de junio. (Agencia SIM)