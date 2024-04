CHIAPAS | Echan a empleado municipal por no ‘dar like’ a publicaciones de candidata morenista

CHIAPAS, MX.- Un empleado del ayuntamiento de Reforma, en la región norte de Chiapas, acusó que fue despedido por no compartir ni dar likes a las publicaciones de la aspirante de Morena a la alcaldía, Yesenia Judith Martinez Dantori, quien busca reelegirse, publicó latinus.us.

Rodolfo de la Cruz, trabajador del departamento de Limpia Municipal, denunció el agravio en su contra luego que fuera notificado de su despido por el área de recursos humanos de la alcaldía sin ningún sustento ni documento.

“No me enseñaron ningún documento ni el motivo por el cual me estaban dando de baja. No firmé ningún documento que avale que yo firmé la baja”, expresó.

El afectado también dijo temer que su firma sea falsificada para hacer pasar el caso como la aceptación de su despido y salida del ayuntamiento, por lo que llamó a las autoridades estatales a revisar su caso y evitar estas injusticias.

Relató que su jefe le reiteró que tenía que compartir las publicaciones de los mítines y publicidades que en redes sociales hacia la candidata morenista, para evitar situaciones que lo afectaran a futuro.

“No has compartido nada, nada de la jefa ¿Cómo te puedo ayudar? Si tú no te ayudas. Recuerda por quién estamos aquí”, le señalo su jefe a través de mensajes de WhatsApp.

Este es otro caso en que aspirantes a alcaldías en Chiapas promueven sus campañas con recursos públicos y personal de ayuntamientos.

Apenas el pasado domingo, trabajadores de la alcaldía de Motozintla acusaron que el edil interino, Cirilo López, obligada a los empleados a apoyar al aspirante a la presidencia municipal por el PT, Alfonso Meza Pivaral, quien también busca la reelección.

Casos similares han sido denunciados en localidades como Tuxtla Chico, al sur de la entidad, donde el alcalde con licencia, Julio Gamboa Altuzar, hace uso de recursos públicos y personal del ayuntamiento para sus eventos de campaña. (Fuente: La Opinión)