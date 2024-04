Juez rechaza petición de ‘El Chapo’ para recibir visitas de su esposa y llamadas de sus hijas

ESTADOS UNIDOS.- El juez Brian Cogan, quien declaró culpable y sentenció a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, rechazó una petición del exlíder del Cártel de Sinaloa para recibir visitas y llamadas familiares, publicó lopezdoriga.com.

‘El Chapo’ solicitó recibir llamadas de sus hijas gemelas y visitas de su esposa Emma Coronel en la ADX Supermax, cárcel de máxima seguridad en Florence, Colorado.

Sin embargo, el juez Cogan negó la petición al argumentar que no está facultado para dar solución alguna.

Tras su condena, el Buró de Prisiones se volvió el único responsable por sus condiciones de confinamiento, y esta Corte no tiene poder para alterar las condiciones que el Buró de Prisiones ha impuesto. Por lo tanto, su petición debe ser negada sin prejuicio para que pueda buscar la modificación de sus condiciones de confinamiento con el Buró de Prisiones”, señaló.

El 9 de abril pasado, ‘El Chapo’ Guzmán pidió al juez Cogan que le autorice visitas de su esposa Emma Coronel, quien al residir en California, es la única de sus familiares que puede visitarlo con regularidad.

También pidió que le devuelvan las dos llamadas de 15 min al mes que le quitaron en mayo de 2023, para comunicarse con sus hijas.

“He preguntado cuándo me darán una llamada con mis hijas y el staff de aquí me dijo que agentes del FBI que monitorean las llamadas no responde. Es todo lo que me ha dicho. Le pido que por favor me sigan dando esas dos llamadas que me autorizaron al mes. No entiendo por qué el fiscal que está a cargo de las reglas SAM dejó de autorizarme las llamadas con mis hijas”, refirió.

Joaquín Guzmán Loera se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Supermax, bajo Medidas Administrativas Especiales (SAM) impuestas por el Buró de Prisiones de EU (Fuente: lopezdoriga.com)