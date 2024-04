COTRAATAQUE DE XÓCHITL GÁLVEZ: Acusa que Claudia Sheinbaum ‘desapareció’ cuatro propiedades declaradas en 2018

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La candidata del PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, denunció que su contrincante Claudia Sheinbaum declaró en 2018, cuando inició su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que poseía dos casas y dos departamentos, y cinco años después aseguró no tener nada, publicó Expansión Política.

“Tenía 4 casas en 2018 en su declaración patrimonial y desaparecieron en la de 2023. Ella tenía una casa, así lo declaró en su declaración patrimonial, en Tlalpan; otra casa en copropiedad con su exesposo en Cuernavaca, y tenía dos departamentos. Eso dice la declaración de 2018”, comentó.

Además, Xóchitl Gálvez nuevamente especificó que su declaración sobre “si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien wey” fue para Claudia Sheinbaum y no para la población mexicana.

¿Qué decía la declaración de Sheinbaum?

En 2018, la entonces jefa de Gobierno reportó ingresos de un millón 258, 405 pesos en 2017 y señaló tener un departamento en Coyoacán de 90 metros que adquirió a crédito en 1999 y valuado en 400, 000 pesos.

Otro en Coyoacán de 80 metros cuadrados comprado a crédito entre 2009 y 2020 que fue adquirido por herencia de sus padres y crédito FOVIIISTE, la cual costó un millón 800 mil pesos y está a nombre de Sheinbaum y su excónyuge. Sin embargo, estaba en proceso de escrituración a nombre de su hija.

También reportó tener una casa en Tlalpan comprada al contado a nombre de expareja CarLos Imaz, en la cual residía; asimismo, dijo que tenía una casa en Cuernavaca, Morelos, comprada al contado y construida entre 2002 y 2005 a nombre del hijo de su excóyuge.

Señaló tener un auto Chevrolet, modelo 2012, que compró a crédito por 125,000 pesos, y menaje de casa de 150,000 pesos, y declaró tener cuentas bancarias a su nombre: una en BBVA Bancomer con hasta 100,000 pesos y un Fondo de Inversión en el mismo banco, de entre 100,000 y 500,000. (Fuente: Política Expansión)