En Tabasco negaron presencia de cárteles, pero la Marina detuvo a dos presuntos miembros del CJNG

TABASCO, MX.- Durante las dos primeras semanas de abril los elementos de seguridad realizaron la captura de un total de 13 personas en diferentes partes del país y que estarían ligadas con grupos criminales, entre los sujetos arrestados hay tres que, según la Secretaría de Marina (Semar), pertenecerían al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que fueron asegurados en Tabasco, publicó infobae.com.

El arresto de los sujetos, de quienes no fueron reveladas sus identidades, fueron confirmadas por el secretario de Marina, Raúl Ojeda Durán, durante la conferencia matutina del presidente Andrés manuel López Obrador del martes 16 de abril.

Ojeda Durán destacó que las acciones reflejan una “afectación de grupos de delincuencia organizada, tres detenidos del cártel del Pacífico, cinco del cártel de Jalisco y cinco células independientes; desde luego, trece afectaciones a grupos delictivos”.

Dos de los supuestos integrantes del cártel de las cuatro letras fueron detenidos en Michoacán, dando un total de cinco personas detenidas ligadas a la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Sedena negó la presencia de cárteles en Tabasco

Cabe recordar que a inicios de año que el comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán, aseguró que en en la entidad de la que es originario el presidente López Obrador no se tenía registro de la operación de cárteles. Morán fue cuestionado sobre diversos actos violentos en territorio tabasqueño, ante lo cual el militar aseguró que se trataba de “actos vandálicos”.

Y sobre los reportes de la presencia del CJNG en la región apuntó que se trata de un grupo criminal que se hacía pasar por el cártel liderado por El Mencho, al parecer por conveniencia.

“Siempre he estado en el entendido de que no tenemos cárteles aquí. Realmente son un grupo de vándalos que son los mismos. Antes se llamaba La Barredora, después ellos se ponen Cártel del Noreste cuando ya no les conviene ser Barredora. Y ya después se llaman Cártel de Jalisco”, declaró Francisco Morán.

A lo anterior se suma un video en el que supuestos miembros del grupo criminal del Mencho aseguraron que el grupo La Barredora estaría liderado por un sujeto apodado El H. y que no tiene relación con el CJNG. “Te crees muy inteligente porque según tú tienes comprado a todas las autoridades y a todos sus integrantes, los cuales muchos de ellos son ex Zetas”.

Pero además de las capturas de tres sujetos, hay más registros que apuntan a la posible presencia del grupo criminal, como el hallazgo de tres mensajes amenazantes contra el secretario de Seguridad Pública, Víctor Hugo Chávez Martínez. Dichos mensajes fueron atribuidos al CJNG y acusaban el presunto rompimiento de un pacto.

De igual manera, a inicios de febrero pasado fue desmantelado un campamento en la colonia Club del Lago en Villahermosa el cual se presume era propiedad del CJNG y donde fueron hallados varios vehículos, así como cargadores y gorras con las siglas del grupo criminal.

Guacamaya Leaks reveló presencia del CJNG en Tabasco

Luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue víctima de un hackeo realizado por el autodenominado grupo Guacamaya fueron expuestos diversos documentos militares. Entre dicho material fue señalado Adán Augusto López, por presuntamente entregar la seguridad de la entidad a líderes criminales.

Se trató del informe del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfise) fechado en 2022, en el que se concluye ”sí es viable que funcionarios estatales de nivel medio, así como funcionarios municipales, puedan tener vínculos con estas personas”.

La respuesta de Adán Augusto fue desestimar los informes militares. “Yo creo que más bien obedece a estrategias interesadas de algunos que no quisieran verlo a uno actuando como secretario de gobernación”. (Fuente: infobae.com)