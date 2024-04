TAL COMO LO HIZO EL BÍBLICO ESAÚ: Obispo llama a no vender el voto ‘por un plato de lentejas’

Por Julio César Solís

CANCÚN, MX.- El Obispo de la Diócesis Cancún-Chetumal, Monseñor Pedro Pablo Elizondo, pidió este domingo a los católicos y ciudadanía en general ejercer el voto libremente y no bajo presión o coacción “por un plato de lentejas”, como dice en la Biblia.

Entrevistado tras la misa dominical en la Catedral de Cancún, el Obispo recomendó escoger de manera libre al candidato o candidata de su preferencia el próximo 2 de junio, y no por otros motivos, para lo que parafraseó la Biblia con lo ocurrido a Esaú.

“La participación que recomendamos a la hora de votar es que sea libre, tú escoge libremente, tú vota libremente, tú ejerces tu derecho a ser libre y no ser presionado, coaccionado, comprado a votar por quien tú no quieres (…) sea quien sea el partido tú eres libre, tú piensas, libre, voluntaria y personalmente escoge a quien tú quieras, a quien te convenza y no por otros motivos”, señaló.

Y enfatizó “no podemos dejarnos coaccionar, o como dice la Biblia, vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas como le pasó a Esaú”.

Monseñor Pedro Pablo Elizondo dijo que el voto es un derecho, así como un deber y responsabilidad cívica. (Noticaribe)