Xóchitl Gálvez anticipa eliminación del recién creado Fondo de Pensiones para el Bienestar… si es presidenta

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- De ser favorecida por el voto de los mexicanos el próximo 2 de junio, Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, echaría para atrás el recién constituido Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues opinó que no es justo que use los recursos de los trabajadores, publicó El Financiero.

“Que se revierta (el Fondo) y se le entregue a los dueños, que se les busque. Para empezar, que se les avise. No creo que exista alguien que sepa que tiene dinero y no lo quiera cobrar. El problema es que no saben que tienen ese dinero”, manifestó durante su participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2024 de BBVA México.

Incluso, aseveró que esta iniciativa no buscaba mejorar las pensiones de los trabajadores, sino quedarse con el dinero de quienes tienen más de 70 años y, luego de 10 años, no reclamaron esos recursos. Advirtió que de seguir el partido que actualmente gobierna, podría buscar en el futuro los ahorros de los mexicanos de 60 años y los del Infonavit.

¿Qué instituciones de la 4T dejaría Gálvez?

Al darse un cambio de gobierno, aseguró que su administración estaría a favor de que permanezca el Banco del Bienestar, pero siempre que no pierda recursos. En este sentido, dijo que revisaría lo planteado en los Pre-Criterios hechos por la actual gestión en la Secretaría de Hacienda sobre cómo revertir el déficit público de este año.

Remarcó que antes de hacer un recorte al gasto público, analizaría la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Mexicana de Aviación. “Necesitamos revisar todas esas pérdidas que tienen, porque nada más que se recorte porque sí”.

Sobre los nombramientos que haría durante su gestión en diversos organismos, como la vacante de la subgobernadora del Banco de México (Banxico), Irene Espinosa, a final del año, planteó un método de concurso con expertos en la materia que corresponda en el que se elegirían los mejores perfiles y no quienes sean afines a su gobierno.

“Yo no quiero ministros mascotas que vayan a hacer lo que yo digo. Yo quiero ministros que defiendan la Constitución, yo quiero responsables del Banco de México que defiendan la autonomía”.

¿Gálvez realizaría una reforma fiscal?

Xóchitl Gálvez, al igual que su contrincante, Claudia Sheinbaum, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, rechazó realizar una reforma fiscal durante su mandato, pues para la política una mejor forma de financiar sus propuestas es dejar de gastar de forma incorrecta y en obras faraónicas.

“Si queremos tener un gobierno que siga perdiendo dinero y haciendo tarugadas, pues sí hay que hacer reforma fiscal, pero yo no pienso hacer tarugadas. Yo pienso ser una presidenta eficiente”, subrayó la candidata.

En este sentido, se dijo abierta a la inversión privada, sobre todo en el sector energético. De hecho, afirmó que el esquema de rondas petroleras deben regresar y respetarse a fin de impulsar estas actividades y en áreas donde actualmente la petrolera del Estado no arroja números positivos. (Fuente: El Financiero)